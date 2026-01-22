Barcelona làm khách trên sân Slavia Prague mà không có sự phục vụ của Lamine Yamal do án treo giò, trong khi tân binh Joao Cancelo chưa đủ điều kiện đăng ký thi đấu tại Champions League.

HLV Hansi Flick buộc phải xoay tua đội hình, bố trí Raphinha và Bardghji hỗ trợ trung phong Robert Lewandowski, phía sau là bộ ba Pedri, Frenkie de Jong và Fermin Lopez.

Fermin chói sáng với cú đúp vào lưới Slavia Prague - Ảnh: FCB

Dù được đánh giá cao hơn, Barcelona lại nhập cuộc không tốt. Ngay phút 10, đội khách thủng lưới từ một tình huống phạt góc, khi Kusej tận dụng pha đánh đầu chuyền bóng của Holes để mở tỷ số cho Slavia Praha.

Barca gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực của đối thủ và phải chờ đến phút 34 mới có bàn gỡ. Raphinha đánh gót tinh tế cho De Jong, trước khi Fermin Lopez băng xuống dứt điểm gọn gàng.

Hưng phấn lên cao, Fermin hoàn tất cú đúp chỉ 8 phút sau bằng một cú sút xa đẹp mắt. Tuy nhiên, Slavia Praha tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm từ các pha cố định khi gỡ hòa 2-2 ngay trước giờ nghỉ.

Lewandowski lập công chuộc tội - Ảnh: FCB

Sang hiệp hai, những điều chỉnh của HLV Flick phát huy hiệu quả. Dani Olmo ghi bàn bằng cú sút sấm sét phút 63, trước khi Marcus Rashford kiến tạo để Lewandowski ấn định chiến thắng 4-2.

Ba điểm quan trọng giúp Barcelona vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và mở ra cơ hội lớn lọt vào top 8, qua đó giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League.

Ghi bàn

Slavia Praha: Kusej (10'), Lewandowski (44' phản lưới)

Barcelona: Fermin (34') (42'), Olmo (63'), Lewandowski (71')

Đội hình thi đấu

Slavia Praha: Stanek, Holes (Doudera 46'), Chaloupek, Zima, Moses (Vicek 46'), Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang (Muhammed Cham 72'), Chory (Schranz 65'), Kusej (Chytil 79')

Barca: Joan Garcia, Kounde, Eric Garcia, Martin, Balde (Araujo 78'), Pedri (Olmo 61'), De Jong, Fermin (Bernal 78'), Raphinha, Bardghji (Rashford 61'), Lewandowski