MB cho hay, một bầu không khí khác biệt có thể cảm nhận ở đại bản doanh Valdebebas của Real Madrid thời hậu Xabi Alonso, người đã mất việc chỉ sau hơn 6 tháng.

Không có chỗ cho sự nhượng bộ, với những quy tắc nghiêm ngặt được Arbeloa đưa ra, đánh dấu bước ngoặt trong phòng thay đồ Real Madrid, ngay cả với những sao ‘bự’ nhất.

Jude Bellingham là người ấn định chiến thắng 6-1 cho Real Madrid trước Monaco. Arbeloa có kế hoạch để tiền vệ người Anh phát huy tối đa khả năng. Ảnh: X Madrid Zone

Arbeloa được cho đã nói thẳng với dàn sao Real Madrid rằng kỷ luật là bất dịch, không có sự nhượng bộ. Đó là một thông điệp hết sức đơn giản mà mạnh mẽ: tất cả mọi cầu thủ đều như nhau, không có ngoại lệ dựa trên tên tuổi, thứ bậc hay giá trị thị trường.

Nhà cầm quân được đôn từ đội trẻ lên nắm dàn sao Và trong những ngày đầu áp dụng theo các nguyên tắc của vị thuyền trưởng mới, Jude Bellingham là cầu thủ đầu tiên bị phạt, do đến tập muộn. Theo Arbeloa, chuyện này tuy nhỏ mà không nhỏ, vì nó cho thấy sự thiếu tôn trọng với toàn đội. Tiền phạt với cầu thủ vi phạm tuy không đáng kể (được bỏ quỹ và dùng để toàn đội ăn uống vào cuối mùa), nhưng nó mang lại kết quả cần thiết.

Đối với nhà cầm quân 43 tuổi, tuân thủ lịch trình, đúng giờ giấc là vấn đề của tính chuyên nghiệp và cam kết tập thể. Arbeloa tin rằng, nếu cho phép ngoại lệ trong đội sẽ dẫn đến sự lơ là chung, mọi người xem nhẹ điều đó.

Với Jude Bellingham, Arbeloa tin rằng tiền vệ này vẫn chưa thể hiện hết tiềm năng của mình. Trong giai đoạn cuối của triều đại ngắn ngủi Xabi Alonso, người ta nhận thấy ngôi sao người Anh chơi kém nhiệt, không ổn định.

Sau khi được đôn từ đội trẻ lên nắm dàn sao Real Madrid, Arbeloa ra mắt không như ý – để thua đội hạng Nhì, Albacete 2-3 tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông cùng đội thắng 2 trận tiếp theo: 2-0 Levante (La Liga) và đè bẹp 6-1 Monaco tại vòng bảng Cúp C1.