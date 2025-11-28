Vòng phân hạng Europa League 2025/26:

Lượt trận thứ 5 Europa League chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng từ nhiều tên tuổi lớn. Trên sân nhà, Real Betis vượt qua Utrecht 2-1 nhờ sự tỏa sáng của Antony, qua đó củng cố vị trí trong nhóm cạnh tranh vé đi tiếp.

Betis cho thấy sự ổn định cần thiết ở giai đoạn then chốt và chỉ cần thêm một kết quả thuận lợi nữa để bảo đảm tấm vé vào vòng sau.

Antony tỏa sáng với pha kiến tạo giúp Real Betis thắng trận quan trọng - Ảnh: RBB

Tại Anh, Nottingham Forest tiếp tục phong độ thăng hoa khi đánh bại Malmo 3-0. Chiến thắng giúp họ giữ vững thế chủ động trong cuộc đua và gần như nắm chắc vị trí trong top đầu bảng đấu.

Sự chắc chắn trong phòng ngự đi kèm khả năng tận dụng cơ hội tốt đang biến Nottingham thành một đối thủ khó lường.

Ở loạt trận sớm, Aston Villa cũng có một ngày thi đấu thành công với chiến thắng 2-1 trước Young Boys. Thầy trò Unai Emery duy trì nhịp tiến ổn định và rộng cửa kết thúc vòng phân hạng trong nhóm dẫn đầu.

D. Male chói sáng khi ghi cả hai bàn cho Aston Villa - Ảnh: AV

Trong khi đó, AS Roma tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi hạ Midtjylland 2-1. Chiến thắng giúp đội bóng áo bã trầu tiến gần tấm vé đi tiếp và tạo lợi thế đáng kể trước lượt trận cuối.

Kết quả đồng loạt có lợi giúp cục diện Europa League dần ngã ngũ. Những cái tên như Betis, Roma, Aston Villa và Nottingham đều đang nắm trong tay quyền tự quyết và chỉ còn cách vòng knock-out Europa League một bước chân nữa.

Kết quả lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Europa League 2025/26 - Ảnh: Europa League