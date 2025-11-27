E-Noticies đưa tin sốt dẻo, MU muốn ký hợp đồng với Federico Valverde của Real Madrid, trong kế hoạch mang về một tiền vệ mới vào năm 2026.

Nguồn này cung cấp thêm, ‘Quỷ đỏ’ chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá hơn 120 triệu euro cho Valverde. Ngôi sao 27 tuổi được đánh giá là một trong những tiền vệ năng động và hoàn thiện nhất làng bóng đá thế giới.

Valverde được nhắc đến là 1 trong 6 cầu thủ Real Madrid hiện đang bất mãn Xabi Alonso. Ảnh: RMFC

Tin tức MU triển khai thương vụ táo bạo Valverde được loan đi trong bối cảnh báo chí Tây Ban Nha cho biết, cầu thủ người Uruguay không hài lòng về Xabi Alonso.

Theo COPE, Valverde nằm trong 6 cầu thủ trong phòng Real Madrid (Vinicius, Rodrygo, Brahim, Endrick và Mendy) bất mãn vị thuyền trưởng 44 tuổi, không đồng tình với cách làm việc và đối xử của ông.

Là cầu thủ đáng tin cậy của Real Madrid trong nhiều năm qua, với khả năng chơi toàn diện ở khu vực giữa sân, nhưng Valverde không còn nhiều ảnh hưởng trong hệ thống của Alonso và cũng buộc phải chơi ở vị trí hậu vệ phải, do đội thiếu hụt lực lượng vì chấn thương.

Vẫn chưa biết liệu Valverde có kế hoạch chuyển đến chơi ở Ngoại hạng Anh, nếu thực sự nhận được lời đề nghị của MU. E-Noticies cho biết, Real Madrid vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của tiền vệ này.

Bên cạnh nhắm ký Valderde từ Real Madrid, MU cũng đưa một số cái tên khác vào danh sách ứng viên, gồm Adam Wharton (Crystal Palace), Carlos Baleba (Brighton) và Joao Gomes (Wolves).

Sau 12 vòng đấu Ngoại hạng Anh, MU hiện xếp thứ 10 với 18 điểm (5 thắng, 3 hòa và 4 thua), kém Arsenal dẫn đầu 11 điểm, nhưng chỉ ít hơn top 4 đúng 1 trận thắng.