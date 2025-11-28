Chỉ vài tháng sau khi đăng quang Ngoại hạng Anh, Liverpool bất ngờ tụt dốc thê thảm, với thất bại mới nhất tỷ số 1-4 trước PSV tại Champions League.

Đây là trận thua thứ 9 của The Kop trong 12 lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả kém thuyết phục khiến Liverpool chật vật ở cả giải quốc nội cũng như trên đấu trường châu Âu.

Arne Slot đang phải chịu nhiều sức ép - Ảnh: Uefa

Lập tức xuất hiện tin đồn cho rằng Arne Slot có thể phải đối mặt nguy cơ mất việc khi Liverpool dậm chân vị trí thứ 12 trên BXH Premier League, dù đã chi tiêu hơn 400 triệu bảng chuyển nhượng cầu thủ hồi hè.

Tuy nhiên, chủ sở hữu Liverpool - tập đoàn Fenway Sports Group (FSG) vẫn không quá lo lắng và tiếp tục đặt niềm tin vào chiến lược gia người Hà Lan.

The Athletic còn khẳng định, lời bàn tán từ nội bộ đội bóng rất tích cực và thông cảm với hoàn cảnh của Slot.

Bản thân Arne Slot cũng chia sẻ: "Tôi cảm thấy an toàn vì nhận được nhiều sự ủng hộ từ cấp trên.

Nếu bạn không làm tốt, việc bị hỏi han là điều bình thường. Tôi không quá lo lắng. Trọng tâm là cải thiện đội bóng chứ không phải chiếc ghế HLV ra sao."

Nhà cầm quân Hà Lan cũng nhận được sự ủng hộ từ các huyền thoại Liverpool như Steven Gerrard hay Steve McManaman.

Phát biểu trên TNT Sport, cựu cầu thủ chạy cánh McManaman nói: "Tôi nghĩ vẫn còn qua sớm để nói đến chuyện sa thải HLV Slot. Những gì ông ấy đạt được cùng Liverpool mùa trước là rất đáng khích lệ."