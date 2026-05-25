Inter Miami nhập cuộc cực kỳ hưng phấn trước Philadelphia Union với sự cơ động của Lionel Messi và Luis Suarez trên hàng công. Ngay phút 7, Suarez mở tỷ số sau pha dứt điểm cận thành trước khi Messi nhân đôi cách biệt ở phút 14 bằng cú cứa lòng quen thuộc.

Philadelphia Union nhanh chóng đáp trả mạnh mẽ bằng lối chơi tốc độ. Mikael Uhre rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 18, còn Daniel Gazdag gỡ hòa 2-2 ở phút 24 sau tình huống phản công sắc lẹm.

Suarez toả sáng với hat-trick - Ảnh: IM

Bữa tiệc bàn thắng chưa dừng lại khi Messi tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo để Suarez hoàn tất cú đúp ở phút 31. Chỉ 5 phút sau, Telasco Segovia nâng tỷ số lên 4-2 cho Inter Miami bằng cú sút xa đẹp mắt.

Đội chủ nhà vẫn chưa chịu buông xuôi trong bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Tai Baribo đánh đầu rút ngắn còn 3-4 ở phút 41, trước khi Quinn Sullivan gỡ hòa 4-4 ngay phút 45 sau pha bóng hỗn loạn trước khung thành Inter Miami.

Sang hiệp hai, Inter Miami tiếp tục duy trì thế trận tấn công áp đảo nhờ khả năng cầm nhịp của Messi. Phút 58, Suarez hoàn tất cú hat-trick bằng pha thoát xuống lạnh lùng đánh bại thủ môn Philadelphia Union, đưa đội khách vượt lên 5-4.

Những phút cuối chứng kiến Philadelphia Union dồn toàn lực tìm bàn gỡ nhưng hàng thủ Inter Miami chơi tập trung hơn. Không những vậy, họ còn để thủng lưới thêm 1 bàn nữa. Và người khép lại chiến thắng kịch tính, mãn nhãn 6-4 cho Inter Miami là De Paul, ở phút 90+2.