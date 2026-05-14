Lionel Messi thêm một lần chứng minh đẳng cấp khác biệt khi tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng của Inter Miami tại MLS.

Siêu sao người Argentina ghi tới ba bàn thắng, trở thành tâm điểm trong màn trình diễn bùng nổ của đội bóng nước Mỹ trước sự phấn khích của hàng chục nghìn khán giả trên sân.

Messi có trân đấu thăng hoa - Ảnh: IM

Ngay từ những phút đầu trận, Inter Miami đã nhập cuộc đầy chủ động với thế trận tấn công tốc độ. Trong đó, Messi tiếp tục là linh hồn trong mọi pha lên bóng nguy hiểm. Cựu ngôi sao Barcelona mở tỷ số bằng pha dứt điểm lạnh lùng trước khi liên tiếp khiến hàng thủ đối phương rơi vào hỗn loạn bằng những tình huống xử lý đẳng cấp.

Không chỉ ghi bàn, Messi còn tạo ra sự khác biệt trong lối chơi nhờ khả năng di chuyển thông minh và những đường chuyền có độ chính xác cực cao. Hai bàn thắng tiếp theo của anh đều cho thấy bản năng săn bàn đáng sợ cùng kỹ thuật vẫn ở đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Messi lại ẵm giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - Ảnh: IM

Màn trình diễn thăng hoa của Messi giúp Inter Miami duy trì phong độ ấn tượng trong cuộc đua tại MLS mùa này. Dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhà vô địch World Cup 2022 vẫn khiến người hâm mộ kinh ngạc với khả năng tạo ảnh hưởng lên trận đấu.

Sau trận, truyền thông Mỹ đồng loạt ca ngợi Messi là nguồn cảm hứng lớn nhất của Inter Miami. Trong khi đó, người hâm mộ tiếp tục gọi anh là “cầu thủ không tuổi”, khi vẫn duy trì phong độ ghi bàn đáng nể ở tuổi 38.

Ghi bàn

Cincinnati: Denkey (41'), Bucha (49'), Evander (64')

Inter Miami: Messi (24', 55', 89'), Silvetti (79'), Berterame (84')

Đội hình xuất phát

Cincinnati: Celentano; Smith, Miazga, Robinson; Bucha, Valenzuela, Evander, Gidi, Ramirez; Mboma Dem, Denkey

Inter Miami: St. Clair; Fray, Micael, Lujan, Reguilon; De Paul, Bright, Segovia; Messi, Suarez, Berterame