Messi tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất của Inter Miami CF trong chiến thắng 2-0 trước Portland Timbers tại MLS 2026. Trên sân Nu Stadium, đội bóng áo hồng nhập cuộc đầy chủ động, nhanh chóng đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành đội khách.

Ngay trong những phút đầu, Luis Suarez và Ian Fray đã có cơ hội mở tỷ số, nhưng thủ môn James Pantemis thi đấu xuất sắc để cứu thua cho Portland Timbers. Dù vậy, sức ép lớn của Inter Miami cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 30.

Messi tiếp tục chứng minh sự ảnh hưởng của mình tại Inter Miami - Ảnh: IM

Từ pha phối hợp ăn ý giữa Suarez và Telasco Segovia, Messi băng lên đúng thời điểm rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc, đánh bại thủ môn đối phương để mở tỷ số 1-0. Bàn thắng cho thấy cảm giác không gian, khả năng chọn vị trí và kỹ năng dứt điểm quen thuộc của siêu sao người Argentina.

Không dừng lại ở đó, Messi tiếp tục để lại dấu ấn trước khi hiệp một khép lại. Anh thực hiện pha rê bóng lắt léo qua hàng phòng ngự Portland, sau đó kiến tạo thuận lợi để German Berterame dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho Inter Miami.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà chủ động giảm nhịp, kiểm soát bóng chắc chắn và không cho Portland Timbers nhiều cơ hội phản kháng. Đội khách dù nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Inter Miami.

Chung cuộc, Inter Miami giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục. Với một bàn thắng và một kiến tạo, Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp siêu sao, đồng thời giúp đội bóng áo hồng duy trì phong độ ấn tượng tại MLS mùa này.

Ghi bàn

Inter Miami: Messi (31'), Berterame (42')

Đội hình xuất phát

Inter Miami: St. Clair; Fray, Lujan, Micael, Reguilon; De Paul, Bright, Segovia; Messi, Suarez, Berterame

Portland Timbers: Pantemis; Bye, Surman, Miller, Fory; Chara, Bassett; Antony, Da Costa, Velde; Kelsy