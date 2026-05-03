Inter Miami đã trải qua thất bại khó tin khi để Orlando City lội ngược dòng thắng 4-3, dù từng dẫn trước tới 3 bàn. Trận đấu chứng kiến màn sụp đổ đáng thất vọng trong hiệp hai của Lionel Messi và các đồng đội.

Ngay từ đầu trận, Inter Miami nhập cuộc bùng nổ. Phút 4, Ian Fray mở tỷ số với pha dứt điểm cận thành. Đến phút 25, Telasco Segovia nhân đôi cách biệt sau một tình huống tấn công sắc nét. Chỉ 8 phút sau, Messi lên tiếng với tuyệt phẩm cứa lòng ở phút 33, giúp đội chủ nhà dẫn 3-0 đầy thuyết phục.

Tưởng chừng trận đấu đã an bài, nhưng Orlando City bắt đầu màn ngược dòng ngoạn mục. Phút 39, Martín Ojeda rút ngắn tỷ số xuống 1-3 trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, Inter Miami vẫn kiểm soát bóng vượt trội với 60% thời lượng, tung ra 18 cú sút so với 12 của đối thủ. Tuy nhiên, sự hiệu quả lại thuộc về Orlando. Phút 68, Ojeda ghi bàn thứ hai, trước khi hoàn tất cú hat-trick bằng quả phạt đền ở phút 79, đưa trận đấu về thế cân bằng 3-3.

Kịch tính chưa dừng lại khi đến phút 90+3, Tyrese Spicer ghi bàn quyết định, hoàn tất màn lội ngược dòng 4-3 cho Orlando City.

Dù Messi có bàn thắng và Inter Miami vượt trội về kiểm soát bóng (60%), chuyền bóng (496 so với 284) và độ chính xác (91%), họ vẫn phải nhận thất bại cay đắng vì hàng thủ thiếu chắc chắn. SVĐ mới Nu Stadium vẫn chưa một lần được chứng kiến niềm vui chiến thắng của M10 và các đồng đội kể từ khi khánh thành.

Đội hình xuất phát:

Inter Miami: St.Clair, Fray, Falcon, Micael, Allen, De Paul, Bright, Messi, Segovia, Berterame, Suarez

Orlando City: Crepeau, Iago Teodoro, Jansson, Gomez, Dorsey, Ojeda, Luis Otavio, Tiago, Angulo,& Ojeda, Ellis