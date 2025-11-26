El Partidazo de COPE cho hay, Real Madrid tuy vẫn đang ở vị trí tốt ở cả La Liga (đứng đầu bảng và hơn Barca 1 điểm) lẫn Champions League (xếp thứ 7 – trong nhóm có thể lấy vé trực tiếp), nhưng thực tế nội bộ lại đang lục đục, mâu thuẫn lớn.

Xabi Alonso được cho đang gây ra những mâu thuẫn lớn trong phòng thay đồ Real Madrid. Ảnh: Defensa

Theo nguồn trên, phòng thay đồ Bernabeu hiện chia 2 phe rất rõ ràng: nhóm bất mãn và nhóm ủng hộ Xabi Alonso.

Có 6 cái tên được nhắc đến không hài lòng Xabi Alonso gồm Vinicius, Valverde, Rodrygo, Brahim, Endrick và Mendy. Nhà báo uy tín Jorge Picon hé lộ thêm, một số cầu thủ kỳ cựu của Real Madrid muốn HLV người Tây Ban Nha bị sa thải.

Trong khi đó, nhóm cầu thủ ủng hộ ông thầy đương nhiệm có Huijsen, Carreras, Courtois, Guler và Mbappe. Những cầu thủ còn lại của Real Madrid được cho đứng “ở giữa”, chưa đưa ra lập trường rõ ràng. Tuy nhiên, người ta muốn ám chỉ, số người bất mãn Xabi nhiều hơn là ủng hộ.

Mbappe nằm trong nhóm 5 cầu thủ ủng hộ Xabi Alonso. Ảnh: RMFC

MB cung cấp thêm, sở dĩ Xabi Alonso gây ra mâu thuẫn trong nội bộ Real Madrid, bởi phương pháp huấn luyện, cách làm việc và phân chia trách nhiệm của ông không được tất cả mọi người đón nhận.

Sự căng thẳng của Real Madrid được phản ánh trên sân, nơi người ta thấy các học trò của Xabi Alonso thiếu sự gắn kết, khả năng pressing kém đồng bộ và không cho thấy được khí thế tham vọng vốn có của CLB. Đội đã không thắng 3 trận gần nhất.

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, bầu không khí căng thẳng ở Bernabeu gia tăng trong thời gian gần đây và ngày càng trở nên khó kiểm soát.

Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, mặc dù lãnh đạo Real Madrid vẫn đặt niềm tin vào Xabi Alonso, nhưng họ cũng biết rõ, nếu để tình trạng này kéo dài, sẽ gây ra hậu quả không nhỏ. Điều tiên quyết để Real Madrid tranh đua các danh hiệu là phải có được một phòng thay đồ đồng lòng, đặt lợi ích CLB lên trên hết.

Indykaila cho hay, Real Madrid nhắm đưa Zinedine Zidane trở lại một lần nữa, nếu Xabi Alonso rời cương vị trước khi mùa giải kết thúc.

Trong khi một số cầu thủ Real Madrid muốn Xabi bị sa thải, có thông tin Liverpool nhắm ông để thay Arne Slot, một khi tình hình tại Anfield không được cải thiện.