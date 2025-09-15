Chỉ 5 ngày sau khi ghi với 5 bàn cùng 2 pha kiến tạo ở trận Na Uy đè bẹp 11-0 Moldova, Erling Haaland tiếp tục bùng nổ với cú đúp giúp Man City thắng nở mày nở mặt 3-0 MU.

Haaland có 50 bàn tại Ngoại hạng Anh ở Etihad sau 50 trận sân nhà của Man City. Ảnh: TNT Sports

Với 2 pha lập công này, Haaland đã có 90 bàn trong 101 trận đấu cho Man City tại Premier League.

Đáng kể hơn, anh đạt thành tích đáng ngưỡng mộ - ghi 50 bàn thắng tại Etihad ở giải đấu này, sau 50 trận sân nhà của Man City. Chỉ cựu danh thủ Alan Shearer là chạm mốc ấy nhanh hơn (47 trận).

Pep Guardiola hồ hởi sau trận: “Haaland đã chơi tuyệt vời ngay từ đầu nhưng mùa giải này cậu ấy còn xuất sắc hơn bao giờ hết, tôi phải nói là còn cừ hơn cả năm Man City giành cú ăn 3”.

Ở chiến dịch 2022/23, Man City của Pep đi vào lịch sử với cú ăn 3, Haaland đã ghi được 52 bàn thắng sau 53 trận trên mọi đấu trường, cùng đội vô địch Premier League, FA Cup và Champions League.

Chân sút Na Uy chia sẻ niềm vui ghi bàn vào lưới MU cùng đồng đội. Ảnh: TNT Sports

Trong khi đó, Haaland bày tỏ: “Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận derby trước MU, nhưng kết quả hôm nay còn đặc biệt hơn. Tôi cảm thấy thật vui và nhẹ nhõm khi cả đội đã cùng nhau làm được điều đó”.

Haaland chia sẻ vậy bởi trước khi bước vào cuộc so tài này, Man City chịu 2 thất bại liên tiếp (1-2 Brighton và 0-2 Tottenham).

Ở trận Man City 3-0 MU, niềm vui sân Etihad còn được nhân lên với màn ra mắt của thủ thành Donnarumma, sau khi hoàn tất việc chuyển đổi màu áo từ PSG, đến vào ngày cuối phiên chợ hè.

Người gác đền số 1 tuyển Italia chơi đầy tự tin, trong đó có pha cứu thua xuất sắc trước cú sút của Mbeumo ở phút 61.

Trận đấu tiếp theo của Man City là tiếp Napoli (2h ngày 19/9) ở vòng bảng Champions League, trước khi làm khách Arsenal vào cuối tuần (22h30 ngày 21/) - vòng 5 Ngoại hạng Anh.