“Trước hết là phải thắng trận sân nhà đầu tiên”, Max Allegri tuyên bố ít phút trước khi AC Milan bước vào trận gặp Bologna, đối thủ từng khiến họ nếm trái đắng mùa trước.

Để đạt mục tiêu, Milan ra sân với sơ đồ 3-5-1-1, trong đó Adrien Rabiot có màn ra mắt ở tuyến giữa, còn trên hàng công, Santiago Gimenez tiếp tục được tin tưởng.

Rabiot ra mắt Milan. Ảnh: Lega Serie A

Tuy nhiên, hiệp 1 không chứng kiến sự bùng nổ tốc độ từ hàng công của cả hai bên. Sau khởi đầu hứng khởi của Milan, đội bóng có vẻ thuyết phục hơn so với Bologna, thế trận dần trở nên cân bằng với ít cơ hội rõ rệt.

Tình huống nguy hiểm nhất đến ở phút 24, khi Estupinan tung cú sút xoáy bằng chân phải nhưng bóng dội cột. Trong khi đó, Gimenez cũng đưa bóng trúng khung gỗ, tình huống cho thấy anh tỏ ra chậm chạp trong khâu dứt điểm.

Hiệp 2 khởi đầu với chút lo lắng cho Milan khi Maignan phải rời sân ở phút 55 vì vấn đề thể lực, nhường chỗ cho Terracciano.

Luka Modric lại một lần nữa phải đứng ra xoay chuyển cục diện cho AC Milan. Sau nhiều nỗ lực kiến tạo cho Gimenez, lần này chính tiền vệ người Croatia ghi bàn ở phút 61 sau một pha phản công.

Loftus-Cheek xuất phát bên cánh phải, đưa bóng cho Saelemaekers, và anh căng ngang để Modric dứt điểm chìm, bóng đi vào lưới khiến cả San Siro như nổ tung.

Cựu sao Real Madrid ghi bàn thắng đầu tiên tại Serie A, và đồng thời trở thành tiền vệ lớn tuổi nhất lập công ở giải vô địch bóng đá Italia - 40 tuổi 5 ngày.

Modric trở thành người hùng của Milan. Ảnh: Lega Serie A

Kể từ khi Milan mở tỷ số, trận đấu sôi động hẳn lên, một phần nhờ sự xuất hiện của Pulisic, người mang đến sự linh hoạt trong lối chơi Rossoneri. Bologna nỗ lực đáp trả nhưng bất thành. Phút 77, Modric thử vận may với một cú sút từ cánh phải. Bóng tìm đến De Winter nhưng đi chệch khung thành.

Ngay sau đó, Gimenez tiếp tục dứt điểm dội cột lần thứ hai trong trận, lần này từ đường chuyền xé toang hàng thủ của Pulisic. Anh lập tức bị thay ra ở phút 85, nhường chỗ cho tân binh Nkunku.

Rồi hỗn loạn ập đến San Siro: Allegri bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng, sau khi VAR tước một quả phạt đền mà trọng tài ban đầu đã cho Milan vì nghi ngờ Freuler phạm lỗi trong vòng cấm với Nkunku.

Sau 7 phút bù giờ, Milan có thể ăn mừng chiến thắng sân nhà đầu tiên mùa này. Trên gương mặt Luka Modric ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời.

Ghi bàn: Modric 61'.