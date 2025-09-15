1. Hai đội bóng thành Manchester bước vào trận đấu với nhiều nghi ngờ. Ở derby, Man City tìm ra câu trả lời, còn MU thì tiếp tục chìm trong dấu hỏi.

Pep Guardiola mỉm cười dù Man City của ông vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, Ruben Amorim thì cau mày.

Foden mở màn chiến thắng cho Man City. Ảnh: MCFC

Trên sân Etihad, những nhân vật chính đều khoác áo màu xanh: Erling Haaland, Jeremy Doku và Phil Foden.

Chân sút Na Uy định đoạt trận derby đầu tiên trong mùa giải 2025/26 với 2 bàn trong hiệp hai, sau khi Foden mở tỷ số ở hiệp đầu, còn Doku khiến hàng thủ đội khách khốn đốn suốt cả trận.

Bộ ba ấy đã hủy diệt MU và giúp Man City tìm lại chiến thắng sau 2 vòng thua liên tiếp ở Premier League. Đội bóng áo xanh đã sẵn sàng cho Champions League.

“Haaland không bao giờ làm chúng tôi thất vọng”, Pep Guardiola thở phào. “Cậu ấy là cầu thủ đặc biệt”, ông nhấn mạnh, cũng không quên khen ngợi Abdukodir Khusanov xuất sắc ở vị trí hậu vệ phải.

2. Trận đấu mở màn bằng việc MU muốn nắm thế chủ động, đẩy đội hình lên cao và sẵn sàng pressing. Ruben Amorim từng thắng Pep Guardiola mùa trước, nên hy vọng tái hiện kết quả ấy.

Mọi chuyện đi đúng như Amorim mong muốn. Man City loạng choạng trong việc triển khai thế trận, kể cả Rodri cũng để mất bóng dễ dàng hoặc thường xuyên có những đường chuyền sai địa chỉ.

Bước ngoặt diễn ra sau 18 phút. Doku thực hiện pha ngoặt bóng rồi xâm nhập vòng cấm tốc độ, sau 2 lần nỗ lực thực hiện đường chuyền giúp Foden thoải mái đánh đầu ghi bàn khiến Bayindir hoàn toàn bất lực.

Haaland và màn ăn mừng quen thuộc. Ảnh: MCFC

Một bàn thắng ma thuật sau pha xử lý kỹ thuật của Doku. Khoảng 6 phút sau anh lại xé toang hàng thủ đối phương. Bayindir kịp cứu nguy cú đá rất nhanh và căng của Reijnders trong vòng cấm.

MU rất khó để lấy lại nhịp độ, và cơ hội của “Quỷ đỏ” tan biến ngay đầu hiệp 2. Lần này, từ pha ngoặt bóng của Foden, Doku nối tiếp và Haaland kết thúc bằng cách băng xuống lốp bóng qua người Bayindir.

Haaland có trận đấu xuất sắc, sau khi bùng nổ cùng tuyển Na Uy trong loạt trận vòng loại World Cup 2026. Anh hiện diện trong vòng cấm cả hai đội, hoặc dứt điểm, hoặc tham gia giải nguy cho khung thành nhà.

Khi các hậu vệ Man City và Haaland không thể phá bóng, đã có Gigio Donnarumma, người ghi dấu ấn đậm nét trong trận ra mắt CLB mới.

Donnarumma hầu như không phải làm việc nhiều trong trận ra mắt Man City, nhưng anh đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Thủ môn người Italia bay người đẩy cú vô lê hiểm hóc của Bryan Mbeumo, khi các CĐV MU tại Etihad đã nghĩ đến việc bóng đi vào lưới.

3. Chính pha phản xạ tuyệt vời của Donnarumma đã ngăn Mbeumo níu kéo hy vọng cho MU. Nếu pha bóng trở thành bàn rút ngắn cách biệt 1-2, trận derby có thể rẽ sang một hướng mới mà Man City có kiểm soát.

Donnarumma có phản xạ xuất sắc. Ảnh: MCFC

Donnarumma, trong ngày đầu bước lên sân khấu Ngoại hạng Anh, giúp Man City thêm tự tin. Nhờ vậy, bàn thắng thứ 3 là tất yếu đối với các học trò của Pep.

Hàng thủ MU dâng cao, xử lý bóng vụng về để đội chủ nhà cướp được, Bernardo Silva tung đường chuyền vừa tầm để Haaland băng lên từ sân nhà, để lại sau lưng những chiếc áo đỏ và sút chéo góc đánh bại Bayindir.

Tình huống tương tự diễn ra sau đó khi hàng thủ MU hoàn toàn sụp đổ, nhưng cú đá của Reijnders chỉ thiếu chính xác vài cm.

Khoảng thời gian 20 phút cuối là địa ngục với MU. Sự thất vọng bao trùm, nhất là khi Casemiro và Dorgu không bị kèm nhưng bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi trong vòng cấm.

Khán đài dành cho cổ CĐV khách dần trống rỗng, khi nhiều người bỏ về sớm. Ngược lại, người hâm mộ chủ nhà ngập tràn niềm vui. Man City thắng áp đảo trong trận derby Manchester lần thứ 197.

Với Haaland bùng nổ, và Donnarumma mang đến những pha phản xạ xuất sắc, Man City trỗi dậy. Pep Guardiola lại mơ đến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.