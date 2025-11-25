3h ngày 26/11, sân Stamford Bridge:

Chelsea đang đạt phong độ khá ấn tượng, khi vừa vươn lên vị trí nhì bảng Premier League sau 3 chiến thắng liên tiếp tại giải đấu mà không để thủng lưới.

Thứ bóng đá tràn đầy năng lượng mà HLV Enzo Maresca truyền tải đang tìm thấy sự ổn định cần thiết.

Chelsea tự tin khi lên nhì bảng Premier League. Ảnh: CFC

Đồng thời, điểm nổi bật là cách Enzo Maresca xây dựng đội hình. Chelsea vừa trải qua trận thứ 50 liên tiếp ra sân mà không có cầu thủ nào đạt đến tuổi 30 trong đội hình xuất phát.

Những gì Chelsea thể hiện thực sự ấn tượng, với Enzo Fernandez dẫn dắt lối chơi xuất sắc và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng.

Tuy vậy, có một vấn đề vẫn luôn đeo bám “The Blues”, hệ quả của một mùa hè thi đấu không nghỉ khi vô địch FIFA Club World Cup: chấn thương của các cầu thủ.

Mới đây, Cole Palmer dính chấn thương khác, một vấn đề mà Maresca mô tả là “tai nạn tại nhà”.

Palmer không thể tham dự trận đấu ở vòng bảng Champions League gặp Barcelona, cũng như trận derby mang tính chất quyết định đến cuộc đua danh hiệu Premier League với Arsenal.

Trong 12 trận đấu Palmer vắng mặt trong hai tháng qua, Maresca sử dụng nhiều cầu thủ khác nhau để thay thế anh, từ Enzo Fernandez đến Joao Pedro.

Vị chiến lược gia người Italia cũng cho biết ông thấy Estevao có thể đi theo con đường Palmer, nghĩa là di chuyển từ cánh phải vào trung tâm nhiều hơn.

Tiếp Barca tại Stamford Bridge, ​​​​Chelsea đón Moises Caicedo trở lại tuyến giữa. Điều này giúp Maresca có thêm nhiều lựa chọn về chiến thuật.

Barca đặt mục tiêu có điểm tại London. Ảnh: CFB

Trong khi đó, sau khi thắng Bilbao 4-0 ngày về lại Camp Nou, Barca đang tính toán về khả năng lọt vào vòng 1/8 Champions League.

“Chỉ cần có được 1 điểm ở London, chúng ta sẽ giành vé đi tiếp”, đó là thông điệp từ phòng thay đồ Barca trước khi cả đội di chuyển sang Anh.

Barcelona đang đứng thứ 11 với 7 điểm, kém đội xếp thứ 8 là Liverpool đúng 2 điểm. Thầy trò Hansi Flick tin tưởng họ sẽ vào vòng 1/8 khi đạt được 16 điểm.

Sự trở lại của Raphinha mang ý nghĩa quan trọng với Barca. Cầu thủ người Brazil là nhân tố nổi bật trong lối chơi pressing cường độ cao mà Flick yêu cầu.

Raphinha vừa được làm nóng trong trận thắng Bilbao. Dù vậy, anh có thể chưa đá chính mà tham dự trận đấu trong hiệp 2.

Lực lượng:

Chelsea: Colwill, Lavia, Palmer chấn thương.

Barcelona: Gavi, Pedri, Ter Stegen chấn thương.

Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Neto, Joao Pedro, Garnacho; Delap.

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Martin; Dani Olmo, De Jong; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres; Lewandowski.

Tỷ lệ trận đấu: Chelsea chấp 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/2

Dự đoán: Hòa 2-2.