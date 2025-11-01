Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 10
(giờ Việt Nam)
NGày - giờ trận đấu TRỰC TIẾP
01/11/2025 22:00:00 Nottingham Forest - Manchester United K+Sport1
01/11/2025 22:00:00 Brighton - Leeds K+Cine
01/11/2025 22:00:00 Burnley - Arsenal K+Sport2
01/11/2025 22:00:00 Crystal Palace - Brentford K+Action
01/11/2025 22:00:00 Fulham - Wolves K+Live1
02/11/2025 00:30:00 Tottenham - Chelsea K+Sport1
02/11/2025 03:00:00 Liverpool - Aston Villa K+Sport1
02/11/2025 21:00:00 West Ham - Newcastle K+Sport1
02/11/2025 23:30:00 Manchester City - Bournemouth K+Sport1
04/11/2025 03:00:00 Sunderland - Everton