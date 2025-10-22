Cùng Man City đến Tây Ban Nha làm khách của Villarreal, Erling Haaland tiếp tục phong độ thăng hoa, với bàn mở tỷ số ở phút 17, trước khi Bernardo Silva cũng điền tên lên bảng điện tử (40’), sớm định đoạt cuộc chơi.

Haaland san bằng thành tích Ronaldo từng làm trong màu áo Real Madrid, ghi bàn 12 trận liên tiếp. Ảnh: 433

“Haaland đến từ hành tinh khác. Anh ấy lại ghi bàn và thành tích của anh ấy đang ở mức kỷ lục!”, Mundo ca ngợi chân sút Na Uy sau trận đấu vòng bảng Champions League, Man City 2-0 Villarreal.

Không chỉ cùng Man xanh hưởng niềm vui chiến thắng, với việc làm cháy lưới Villarreal, Haaland đã san bằng thành tích ghi bàn 12 trận liên tiếp của Cristiano Ronaldo lúc còn chơi cho Real Madrid.

Hiện Haaland đã có đến 24 pha lập công cho Man City và tuyển Na Uy sau 14 trận mùa này. Anh chạm đến cột mốc mới ở Champions League, khi có được 53 bàn, lọt top 10 danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại, ở tuổi 25.

Chân sút Na Uy đang có phong độ tốt hơn bao giờ. Ảnh: Man City FC

Pep Guardiola phát biểu sau trận: “Tôi hài lòng và rất vui khi Haaland tiếp tục ghi bàn và Bernardo Silva có bàn thắng bằng đầu.

Hiệp 1 thực sự hay. Chúng tôi ghi bàn đúng lúc và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tôi hài lòng với chiến thắng này. Luôn có những thứ có thể làm tốt hơn và chúng tôi cần phải nghiêm khắc với chính mình nếu muốn gặt kết quả tốt”.

Man City đang có chuỗi 9 trận bất bại mọi đấu trường, hiện xếp nhì Ngoại hạng Anh, kém Arsenal dẫn đầu 3 điểm, trong khi tại Cúp C1, họ cũng ở vị trí tốt – tạm đứng thứ 5 với 7 điểm sau 3 trận.

Kết quả ấy cho thấy, Pep Guardiola và học trò đã thoát ra khỏi phong độ tồi tệ mùa trước.