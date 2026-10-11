Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 3

10/10  17:00

Hoàng Anh Gia Lai 3-0 SHB Đà Nẵng

FPT Play, TV 360

10/10  18:00

Thép Xanh Nam Định 1-1 Ninh Bình

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360

10/10  18:00

Hải Phòng 1-2 Thanh Hóa

FPT Play, VTV6, MyTV, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 6

10/10  18:30

 Arsenal 2-1 Leeds

FPT Play

10/10  21:00

 Aston Villa 2-2 Brentford

FPT Play
Chelsea 5-1 Bournemouth

FPT Play
Ipswich Town 2-1 Fulham

FPT Play
Sunderland 0-2 Brighton

FPT Play

10/10  23:30

 Manchester Utd 1-1 Tottenham

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 8

10/10  19:00

 Rayo Vallecano 0-0 Atl Bilbao

10/10  21:15

 Alaves 1-2 Atletico Madrid

10/10  23:30

 Barcelona 3-0 Getafe

11/10  02:00

 Real Madrid vs Villarreal

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 5

10/10  20:30

 Augsburg 2-2 Bayern Munich

Mainz 05 3-4 Leverkusen

Paderborn 0-2 Stuttgart

Hoffenheim 2-3 Hamburger

Union Berlin 1-0 Elversberg

10/10  23:30

RB Leipzig 6-0 Frankfurt

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6

10/10  20:00

 Genoa 2-1 Fiorentina

10/10  23:00

 Inter Milan 3-0 Parma

11/10  01:45

Napoli vs Frosinone

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6

10/10  22:15

Lille 1-0 Le Havre

11/10  01:45

Monaco vs Toulouse

Lorient vs Paris

PSG vs Le Mans

Brest vs Angers

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