Trận đấu với Pisa của HLV Hiljemark có thể đã trở thành cái bẫy đối với Milan, nhất là khi nhớ lại trận lượt đi, thời điểm Athekame gỡ hòa 2-2 ở những phút bù giờ trên sân nhà.

Lần này, Serie A đang bước vào giai đoạn cao trào và mỗi điểm số đều mang ý nghĩa then chốt để đua tranh ngôi đầu bảng cùng Inter.

Loftus-Cheek mở tỷ số cho Milan. Ảnh: ACM

Milan nhập cuộc với cường độ cao trong những phút đầu, Nkunku cho thấy anh cuối cùng cũng đã thích nghi với lối chơi của đội bóng. Anh hoạt động năng nổ cùng Loftus-Cheek, người được HLV Allegri xếp đá tiền đạo.

Dù vậy, Milan gặp khó trong việc tìm khoảng trống. Đội khách mắc nhiều sai số kỹ thuật, giúp Pisa thi đấu chủ động và thủ môn Mike Maignan có một pha làm việc vất vả.

Cuối cùng, Milan vẫn kịp vượt lên trước giờ nghỉ. Phút 39, Luka Modric mở bóng ra cánh phải, Athekame có khoảng trống thực hiện quả tạt để Loftus-Cheek đánh đầu cận thành mở tỷ số.

Hiệp 2 bắt đầu với sự điều chỉnh của Milan, khi Fullkrug vào đá trung phong. Rabiot vô lê đẹp mắt tung lưới chủ nhà, nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì có lỗi để bóng chạm tay trước đó của Fullkrug.

Chưa dừng lại, phút 56, sau khi Pavlovic bị Loyola phạm lỗi trong vòng cấm, Fullkrug thực hiện cú sút phạt đền đưa bóng chạm mép ngoài cột dọc rồi ra ngoài.

Tình huống hỏng ăn này tiếp thêm sự tự tin cho Pisa. Họ đẩy cao đội hình và gây sức ép, trước khi tìm được bàn gỡ.

Phút 71, Stojilkovic căng ngang sệt từ trái vào trung lộ, Pavlovic phá bóng không dứt khoát, để Loyola thoải mái dứt điểm đánh bại Maignan, san bằng tỷ số 1-1.

Modric ghi bàn thắng vàng. Ảnh: ACM

Khác biệt trong những phút căng thẳng cuối trận, như thường lệ, đến từ kinh nghiệm và bản lĩnh của những nhà vô địch. Ở đây là Modric. Tiền vệ người Croatia liên tục gánh vác lối chơi và tạo cơ hội.

Phút 81, Modric bứt tốc rồi tạt cho Ricci; bóng đến chân Fullkrug nhưng cú dứt điểm thiếu chính xác.

Chính Modric tự mình tạo nên khoảnh khắc quyết định đầy kỳ diệu ở phút 85. Anh dẫn bóng trung lộ, bật tường với Ricci rồi lao thẳng vào vòng cấm, đánh bại hậu vệ và thủ môn Pisa ấn định kết quả 2-1.

Milan rời sân với 10 người khi Rabiot phản ứng quá mức, nhận 2 thẻ vàng liên tiếp. Dù vậy, đội quân của Allegri vẫn bảo vệ được tỷ số và cổ vũ cho Juventus đấu Inter.

Ghi bàn:

Pisa: Loyola 71’.

Milan: Loftus-Cheek 39’, Modric 85’.