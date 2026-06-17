Argentina bước vào trận ra quân bảng J World Cup 2026 gặp Algeria với nhiều kỳ vọng, đặc biệt khi Lionel Messi đứng trước cột mốc lịch sử. Siêu sao 39 tuổi chuẩn bị có trận thứ 200 cho đội tuyển quốc gia và tiếp tục là niềm cảm hứng lớn nhất của nhà đương kim vô địch thế giới.

Argentina vs Algeria

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni vẫn sở hữu bộ khung rất mạnh, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Sự trở lại của Emiliano Martinez giúp hàng thủ Argentina thêm vững chắc, trong khi tuyến giữa với Mac Allister, De Paul và Enzo Fernandez hứa hẹn mang lại khả năng kiểm soát bóng vượt trội.

Trên hàng công, Messi nhiều khả năng đá cạnh Lautaro Martinez, tạo nên mối đe dọa lớn trước khung thành Algeria. Argentina được đánh giá cao hơn nhờ đẳng cấp, bản lĩnh và chiều sâu đội hình.

Dù vậy, Algeria không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Đại diện châu Phi sở hữu Riyad Mahrez giàu kinh nghiệm, cùng những cầu thủ giàu tốc độ như Amine Gouiri và Mohammed Amoura. Nếu tận dụng tốt các pha phản công, Algeria hoàn toàn có thể gây khó dễ cho Argentina trong trận mở màn.