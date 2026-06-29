Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu vòng knock-out 32 đội World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả World Cup hôm nay 29/6
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
VÒNG
|
TRỰC TIẾP
|
29/06
02:00
|
Nam Phi vs Canada
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Vòng 1/16
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VTV3, VTV6
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30/06
00:00
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Brazil vs Nhật Bản
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Vòng 1/16
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VTV3, VTV6
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30/06
03:30
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Đức vs Paraguay
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Vòng 1/16
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VTV7, VTV6
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30/06
08:00
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Hà Lan vs Maroc
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Vòng 1/16
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VTV3, VTV6
World Cup 2026 tiếp tục xác định thêm nhiều đội tuyển giành vé vào vòng 1/16, trong đó Colombia trở thành cái tên mới nhất góp mặt ở vòng knock-out.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.