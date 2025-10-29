Hội chợ Mùa Thu 2025 khai mạc ngày 25/10 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) đang thu hút đông đảo khách tham quan mỗi ngày.

Ngoài mua sắm quần áo mùa đông tại các gian hàng thời trang, khách đến hội chợ còn đổ về khu vực ẩm thực - nơi bày bán nhiều đặc sản vùng miền, trong đó có những sản phẩm không dễ tìm mua với giá phải chăng ở Hà Nội.

Các mặt hàng đặc sản được mang từ nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên... xuống Thủ đô.

Gian hàng tỉnh Sơn La rộng khoảng 200m2, trưng bày và quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, nông sản sạch cùng nhiều mặt hàng chế biến như cà phê, chè...

Trong khi đó, Điện Biên giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống, nông sản - lâm sản, đặc sản OCOP. Đặc biệt, ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái như xôi nếp nương, cá nướng, gà nướng, thịt trâu gác bếp, rau rừng... cũng xuất hiện tại đây.

Trong ảnh là miến Điện Biên sợi to, được chế biến từ 100% củ dong riềng tự trồng theo phương thức thủ công, được chính những người dân bản Thái làm hoàn toàn bằng tay, rất công phu. Khác với các loại miến khác được thái sợi nhỏ, loại miến này được thái sợi to dạng phở, trông rất lạ mắt. Giá bán 150.000 đồng/kg.

Tại gian hàng Thái Nguyên, hơn 2.000 sản phẩm được trưng bày, phong phú từ “tứ đại danh trà” Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Khe Cốc đến nấm Linh chi, miến Tài Hoan, nghệ curcumin Bắc Hà.

Thu hút khách nhất là món khâu nhục (145.000 đồng/bát 500g) và lạp sườn Thái Hải, được phục vụ cho khách thử tại chỗ.

Một doanh nghiệp đến từ Phú Thọ phối hợp cùng đối tác giới thiệu các loại bánh truyền thống miền Bắc như bánh tẻ, bánh nếp, bánh dày, bánh khoai...

Trong đó, sản phẩm miến thanh long có màu hồng đặc trưng, được làm từ thanh long và bột dong riềng, gây tò mò cho nhiều người. Người bán cho biết loại miến này “dai ngon, không nát”.

Một doanh nghiệp đến từ Lâm Đồng mang sản phẩm sầu riêng đến với Hội chợ Mùa Thu (Hà Nội), giá bán 90.000 đồng/kg, được nhiều người xếp hàng chờ mua.

Tại gian hàng TP Hải Phòng, chị Yến (bên trái ảnh) cho biết chỉ trong một buổi sáng đã đạt doanh thu khoảng 30 triệu đồng, riêng sản phẩm bánh đa cua đồng đóng gói chiếm 5 triệu đồng.

Phở khô miền Bắc sản xuất kiểu công nghiệp, giá bán 40.000 đồng/hộp 250g, được người bán quảng cáo nấu được 4 bát, dành cho 4 người ăn.

Bà Hoàng Thị Thanh, nghệ nhân làm cốm Mễ Trì (Hà Nội), cho biết nhờ tiết thu mát mẻ, cốm bán khá chạy. Bà là một trong số ít nghệ nhân có mặt tại hội chợ để giới thiệu đặc sản nổi tiếng của Hà thành, được nhiều người ưa thích.

Ngoài cốm, xôi cốm, cốm xào... các sản phẩm làm từ cốm năm nay còn có thêm trà sữa cốm đóng chai, được khách trẻ ưa chuộng. Chỉ trong một ngày, doanh thu của bà Thanh và các chị em đạt gần chục triệu đồng.