Tuyên bố của Nhà Trắng hôm 18/11 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman đã ký Thỏa thuận quốc phòng chiến lược (SDA) nhằm mục đích “tăng cường sự hợp tác quốc phòng kéo dài hơn 80 năm qua giữa hai nước cũng như nâng cao khả năng răn đe của Riyadh tại khu vực Trung Đông".

“Tổng thống Trump đã đảm bảo một thỏa thuận cho phép Ảrập Xêút mua gần 300 xe tăng của Mỹ, giúp Riyadh tạo dựng năng lực phòng thủ của riêng họ cũng như đảm bảo công ăn việc làm cho hàng trăm công dân Mỹ”, trích tuyên bố của Nhà Trắng.

Xe tăng M1A2. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ/Army Recognition

Dù Nhà Trắng không nêu rõ Mỹ sẽ bán loại xe tăng nào sẽ cho Ảrập Xêút, nhưng theo nhận định của các chuyên gia làm việc cho chuyên trang quân sự Army Recognition, mẫu khí tài được nhắc trong thông cáo trên là M1A2 Abrams.

M1A2 là biến thể cải tiến của dòng xe tăng M1 Abrams do các tập đoàn quốc phòng Mỹ nghiên cứu từ năm 1988 và hoàn tất phát triển vào năm 1992. Sau đó cùng năm, quân đội Mỹ chính thức đưa biến thể M1A2 vào biên chế hoạt động.

Từ đó đến nay, M1A2 liên tục được cải tiến bằng các gói nâng cấp hệ thống (SEP) liên quan đến thiết bị cốt lõi của xe tăng như giáp uranium nghèo thế hệ thứ 3, những hệ thống kính hồng ngoại cho đến đạn cỡ 120mm cải tiến. Theo thời giá năm 2022, M1A2 SEPv3 bản xuất khẩu có giá 24 triệu USD/chiếc.

Xe tăng M1A2 khai hỏa khi tập trận ở Bulgaria hồi tháng 5/2025. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Xe M1A2 dài 7,92m, rộng 3,65m và cao 2,88m. Kíp lái có 4 người gồm chỉ huy, xạ thủ, người nạp đạn và lái xe. Xe được lắp động cơ turbine khí Textron Lycoming AGT 1500 với công suất 1.500 mã lực. Tốc độ di chuyển trên đường bằng phẳng của M1A2 đạt 68 km/h, với phạm vi hoạt động tối đa là 425km khi đủ nhiên liệu.

M1A2 được trang bị pháo nòng trơn M256 cỡ nòng 120mm với 40 viên đạn cùng 2 súng máy đồng trục M240 và M2 Browning, có cỡ nòng lần lượt là 7,62 x 51mm và 12,7 x 99mm. Ngoài ra, hai bên mặt trước tháp pháo được lắp các ống phóng có chứa lựu đạn khói. Trong tác chiến, kíp lái có thể kích hoạt các ống phóng lựu đạn khói để che đậy xe khỏi sự quan sát của đối phương.

Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Điểm đáng chú ý nhất của M1A2 nằm ở các hệ thống điện tử lắp cho từng thành viên trong kíp lái. Ví dụ, chỉ huy xe sẽ được trang bị các thiết bị tiên tiến như màn hình tích hợp của chỉ huy (CID), thiết bị quan sát nhiệt độc lập của chỉ huy (CITV)...

Theo Army Recognition, tính đến năm 2024, quân đội Ảrập Xêút có trong biên chế hơn 570 chiếc M1A2S, phiên bản nâng cấp từ gói SEPv2 với những chỉnh sửa theo yêu cầu của Riyadh. Cụ thể, mẫu M1A2S được tích hợp các thiết bị ảnh nhiệt thế hệ 2, hệ thống làm mát dành cho kíp lái phù hợp với điều kiện thời tiết sa mạc khắc nghiệt ở Trung Đông cũng như thay lớp giáp uranium nghèo bằng loại giáp khác.