HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, ưu tiên nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua hàng loạt cơ chế, chính sách quan trọng nhằm cụ thể hóa việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2026-2035. Với mức hỗ trợ lên tới hàng tỷ đồng cho mỗi dự án, cùng các chính sách hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ dân, tỉnh Khánh Hòa đang tập trung nguồn lực tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và thúc đẩy giảm nghèo bền vững tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nổi bật trong số đó là nhóm nghị quyết liên quan trực tiếp đến các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là nghị quyết quy định mức hỗ trợ tối đa cho một dự án và định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua nhiều Nghị quyết liên quan đến hỗ trợ nguồn lực, sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nghị quyết vừa được ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Nghị quyết xác định mức hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương, giúp người dân có thêm cơ hội đầu tư sản xuất và tham gia các mô hình liên kết.

Đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tại khu vực miền núi sẽ được hỗ trợ phát triển sản xuất, mở rộng sinh kế, nâng cao thu nhập, qua đó từng bước thoát nghèo bền vững.

Theo nghị quyết, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ tối đa 80% tổng kinh phí thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị tại các xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn; tối đa 70% tại các xã khu vực II và 50% tại các địa bàn khác. Mức hỗ trợ tối đa là 5 tỷ đồng/dự án.

Đối với dự án phát triển sản xuất cộng đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 95% tổng kinh phí thực hiện tại các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn; 80% tại các xã khu vực II và 60% tại các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia. Mức hỗ trợ tối đa không quá 1 tỷ đồng/dự án.

Đối với dự án phát triển sản xuất theo nhiệm vụ, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng/dự án, khuyến khích các hộ gia đình và cộng đồng tham gia đóng góp đối ứng bằng tiền, ngày công hoặc hiện vật. UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND quyết định mức hỗ trợ đối với từng đối tượng tham gia dự án.

Cụ thể, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng), hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ người có công với cách mạng sẽ được hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/hộ. Các hộ không thuộc nhóm ưu tiên trên sẽ nhận mức hỗ trợ tối đa 42 triệu đồng/hộ.

Đặc biệt, hộ nghèo và hộ cận nghèo theo Quyết định số 132 ngày 25/3/2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí, tối đa 90 triệu đồng/hộ khi tham gia các dự án theo quy định.