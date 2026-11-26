Không phải đi xa đến trung tâm xã, người dân Mường Lát (Thanh Hóa) giờ đây có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính Dịch vụ công ngay tại nhà văn hóa thôn, thậm chí được cán bộ đến tận nhà hỗ trợ.

Đưa dịch vụ công đến gần dân

Đưa dịch vụ công lưu động về tận thôn, bản đang trở thành cách làm mới trong cải cách hành chính ở xã vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa). Thay vì phải vượt quãng đường xa đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC), người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục ngay tại nhà văn hóa thôn vào buổi tối, với sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ và các lực lượng phối hợp.

Khi màn đêm buông xuống, nhà văn hóa thôn Tén Tằn vẫn sáng ánh điện. Không gian vốn quen thuộc với những cuộc họp thôn, sinh hoạt cộng đồng nay trở thành điểm hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính trên môi trường số. Máy tính được chuẩn bị sẵn, đường truyền kết nối, cán bộ Trung tâm PVHCC xã có mặt để hướng dẫn bà con từng bước thực hiện thủ tục.

Dịch vụ công lưu động được thực hiện ở xã Mường Lát. Ảnh: Lê Dương

Người mang theo điện thoại thông minh, người cầm theo giấy tờ cần giải quyết. Có người đã quen với các thao tác trên điện thoại, nhưng cũng không ít người còn lúng túng khi đăng nhập tài khoản, kê khai thông tin hay nộp hồ sơ trực tuyến. Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, cán bộ ngồi bên cạnh hướng dẫn cụ thể để người dân có thể tự thực hiện.

Ông Vi Văn Phiến, người dân thôn Tén Tằn, phấn khởi chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi có việc liên quan đến giấy tờ, tôi thường phải đến Trung tâm PVHCC để nhờ tư vấn và làm thủ tục. Nay có tổ dịch vụ công lưu động về tận nhà văn hóa thôn hướng dẫn định danh mức 2, bảo hiểm y tế và các thủ tục liên quan nên thuận tiện cho người lớn tuổi như tôi. Không cần đi xa, chỉ cần đến nhà văn hóa thôn là có thể giải quyết nhiều thủ tục”.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Mường Lát, cho biết toàn xã có 5 thôn, trong đó thôn xa trung tâm nhất cách hơn 10km. Vì vậy, các buổi hỗ trợ được bố trí định kỳ, luân phiên tại các thôn và thông báo trước qua hệ thống truyền thanh cùng các kênh thông tin của địa phương. Thời gian chủ yếu vào buổi tối, tạo điều kiện để người dân tranh thủ sau một ngày lao động, sản xuất, kinh doanh.

Đưa dịch vụ công về thôn Đoàn Kết hỗ trợ người dân. Ảnh: CTV

“Tại mỗi điểm, người dân được hướng dẫn tạo và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, sử dụng tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến, số hóa giấy tờ, thanh toán không dùng tiền mặt và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính”, bà Nga cho biết.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, xã Mường Lát huy động sự tham gia của nhiều lực lượng ngay tại cơ sở, gồm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng, Công an xã, đoàn viên thanh niên, ban quản lý các thôn và các Tổ công nghệ số cộng đồng. Mỗi lực lượng đảm nhận một phần việc, từ tuyên truyền, thông báo lịch hỗ trợ đến hướng dẫn thao tác, giải đáp những vướng mắc ban đầu cho người dân.

Tiết kiệm được hơn 8 tỷ đồng

Theo bà Nga, một trong những điểm nhân văn của mô hình dịch vụ công lưu động ở Mường Lát là không chỉ chờ người dân đến nhà văn hóa thôn mà còn chủ động tìm đến những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại.

Cán bộ xuống tận nhà dân hỗ trợ thủ tục hành chính. Ảnh: CTV

Đối với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc những trường hợp không thể đến điểm hỗ trợ, tổ công tác mang theo thiết bị cần thiết đến tận nhà để hướng dẫn, giúp hoàn thiện thủ tục. Từ việc kê khai thông tin, đăng nhập tài khoản đến thực hiện các thao tác trên điện thoại, người dân đều được hỗ trợ trực tiếp.

“Thông qua mô hình này, địa phương không chỉ hỗ trợ người dân giải quyết những hồ sơ trước mắt mà còn hướng tới hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách chủ động. Khi người dân thành thạo các nền tảng số, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ nhanh hơn, minh bạch hơn, góp phần xây dựng chính quyền số ngay từ cơ sở”, bà Nga chia sẻ.

Ông Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, cho biết, thực hiện Thông báo kết luận số 150/TB-TCTĐA ngày 3/7/2026 của Tổ Công tác Đề án 06, Trung tâm đã ban hành Công văn số 337/HCC-HCQT ngày 14/7/2026 hướng dẫn triển khai mô hình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính.

Đến nay, 100% (166/166) UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai. Trong đó, 165 đơn vị đã tổ chức 692 đợt hỗ trợ, tiếp cận, tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp hơn 80.000 lượt người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ nộp trực tuyến 11.419 hồ sơ.

Xã Mường Lát huy động sự tham gia của nhiều lực lượng ngay tại cơ sở. Ảnh: CTV

Đáng chú ý, nhóm người từ 35-60 tuổi được hỗ trợ nhiều nhất với hơn 32.000 lượt, chiếm 40%; nhóm trên 60 tuổi có hơn 28.000 lượt, chiếm 35,4%; nhóm dưới 35 tuổi là gần 20.000 lượt, chiếm 24,5%. Ngoài ra, có 98 lượt doanh nghiệp được hỗ trợ.

“Như vậy, người dân từ 35 tuổi trở lên chiếm tới 75,4% tổng số lượt được hỗ trợ. Điều này cho thấy mô hình đang phát huy hiệu quả trong việc đưa dịch vụ công đến gần những nhóm còn hạn chế về kỹ năng số, nhất là người trung niên và cao tuổi.

Không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn khi giải quyết thủ tục hành chính, mô hình còn mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Với hơn 80.000 lượt người được hỗ trợ, tính bình quân mỗi lượt tiết kiệm khoảng 100.000 đồng chi phí đi lại, tổng số tiền tiết kiệm ước tính lên tới hơn 8 tỷ đồng. Con số này chưa tính giá trị thời gian, công sức và các chi phí phát sinh khác mà người dân, doanh nghiệp có thể giảm bớt khi không phải trực tiếp đến cơ quan hành chính”, ông Hòa nhấn mạnh.