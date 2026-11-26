Đưa hình ảnh quê hương lên mạng, hướng dẫn người dân cùng quảng bá và đổi mới cách điều hành, xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ đang từng bước ứng dụng công nghệ, áp dụng chuyển đổi số để phát triển du lịch, mở thêm sinh kế cho đồng bào Mường.

Vào cao điểm cuối tuần dịp hè 2026, xã Vân Sơn đón tới 2.000-3.000 lượt khách. Du lịch đã tạo ra nguồn sinh kế cho hơn 10 cơ sở homestay, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Theo báo cáo của xã, tính đến nay đã có hơn 30 hộ đăng ký kinh doanh mô hình lưu trú này.

Những kết quả bước đầu cho thấy, cơ hội phát triển của một vùng đất có cảnh quan, văn hóa đặc sắc nhưng từng ít được biết đến. Trong quá trình ấy, truyền thông số giúp hình ảnh địa phương tiếp cận nhiều người hơn, mở đường cho người dân tham gia làm du lịch.

Vượt khó từ những việc có thể làm ngay

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Vân Sơn có địa bàn quản lý rộng hơn 121km², địa hình bị chia cắt. Trong khi đó nhân lực và nguồn lực cơ sở còn hạn chế. Toàn xã có 12 thôn, trên 99% dân số là người dân tộc Mường.

Để khai thác và phát huy tối đa được tiềm năng của quê hương, lãnh đạo địa phương đã lựa chọn chuyển đổi số để điều hành. Bắt đầu từ việc đưa công nghệ vào công việc thường ngày như toàn bộ văn bản chỉ đạo được phát hành trên mạng, 12 nhà văn hóa thôn có Wi-Fi. Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã đã giải quyết hơn 2.200 hồ sơ hành chính, trên 99,9% đúng hoặc trước hạn.

Những hình ảnh quen thuộc như chợ phiên của Vân Sơn được đưa lên mạng xã hội quảng bá

Về du lịch, Vân Sơn có khí hậu mát mẻ, cảnh quan núi rừng, hang động và những giá trị văn hóa Mường được gìn giữ trong đời sống. Tuy nhiên, giao thông, điện phục vụ sản xuất, hạ tầng viễn thông và cơ sở lưu trú còn cần đầu tư để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Trong lúc các công trình thiết yếu cần thời gian và nguồn lực, địa phương lựa chọn truyền thông số là việc có thể triển khai sớm. Từ chiếc điện thoại thông minh, cảnh núi rừng hay nhà sàn, phiên chợ và cảnh sinh hoạt của người Mường được ghi lại, đưa lên mạng xã hội. Những hình ảnh quen thuộc với người địa phương lại trở thành thông tin hấp dẫn khiến du khách tò mò muốn khám phá.

Ông Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trực tiếp tham gia làm nội dung. Ban đầu chưa biết quay, dựng video, ông nhờ hỗ trợ rồi tự học cách thực hiện.

“Việc nào phù hợp, có thể làm trước thì chúng tôi làm trước”, ông Tư chia sẻ.

Trong các video, người đứng đầu cấp ủy khi lội bùn cấy lúa, lúc leo núi, ngồi bên bếp lửa, nhà sàn trò chuyện cùng bà con. Cách giới thiệu gần gũi giúp chuyển tải cả cảnh quan lẫn nhịp sống của vùng Mường.

Thông qua Facebook, TikTok, những trải nghiệm như khám phá hang động, tìm hiểu nhà sàn, thưởng thức sản vật địa phương có thêm cơ hội tiếp cận du khách. Khi khách tìm đến, nhu cầu ăn uống, lưu trú và mua nông sản cũng mở ra cơ hội kinh doanh cho người dân.

Việc người đứng đầu chủ động học và sử dụng công nghệ góp phần khuyến khích cán bộ, người dân thử cách làm mới. Chuyển đổi số vì thế được cụ thể hóa bằng công việc gắn với nhu cầu phát triển của địa phương.

Hướng dẫn người dân cùng quảng bá quê hương

Để mở rộng sự tham gia của cộng đồng, cán bộ, đảng viên đã xuống từng xóm, từng hộ hướng dẫn người dân giới thiệu cảnh quan, văn hóa và sản phẩm nông nghiệp trên mạng xã hội, đồng thời kết nối với nhà sáng tạo nội dung, câu lạc bộ du lịch và doanh nghiệp lữ hành.

Cách vận động hướng tới việc giúp mỗi người dân có thể góp sức quảng bá quê hương. Những giá trị vốn hiện diện trong đời sống, từ nếp nhà, sinh hoạt đến sản vật, có thêm cơ hội được giới thiệu ra bên ngoài.

Sau các đợt truyền thông và hướng dẫn trực tiếp, một số hộ đã mạnh dạn đăng ký đầu tư homestay. Người dân từng bước chủ động khai thác lợi thế bản địa, tham gia dịch vụ thay vì chỉ chờ khách tìm đến.

Qua Facebook, TikTok, hình ảnh Vân Sơn được chuyển tải bằng những câu chuyện gần gũi, từ cảnh làm ruộng, trò chuyện bên bếp lửa nhà sàn đến khám phá núi rừng. Khi du khách đến trải nghiệm, nhu cầu ăn uống, lưu trú, mua sản vật tạo thêm cơ hội kinh doanh tại chỗ.

Phát triển du lịch theo cách này cũng đặt ra yêu cầu giữ gìn những giá trị tạo nên sức hút của địa phương. Cảnh quan nguyên bản, sự hiếu khách và văn hóa Mường cần được bảo tồn trong quá trình mở rộng dịch vụ.

Hiệu quả bước đầu của việc tiếp cận thị trường qua nền tảng số còn thể hiện ở phiên livestream bán quýt ngày 7/11 với sự tham gia của Bí thư Nguyễn Duy Tư và chủ vườn.

Người dân xã Vân Sơn đóng gói quýt sau phiên livestream bán hàng

Đến chiều 9/11, thống kê sơ bộ ghi nhận khoảng 2.000 đơn đặt mua, tương ứng hơn 12 tấn quýt. Để phát trực tiếp giữa đồi, ê-kíp phải kéo dây mạng tới vườn. Khoảng 40 người hỗ trợ kỹ thuật, ghi đơn, thu hoạch và đóng gói. Buổi phát sóng dự kiến 3 tiếng kéo dài thành 8 tiếng bởi lượng khách hỏi mua tăng dồn dập. Kết thúc phiên livestream, tất cả như vỡ oà vì kết quả khả quan vượt ngoài mong đợi.

Tuy nhiên, Vân Sơn cũng còn hạn chế về hạ tầng số, năng lực sử dụng công nghệ và liên kết giữa các dịch vụ du lịch. Việc tiếp tục hướng dẫn cộng đồng, nâng chất lượng phục vụ và giữ gìn bản sắc sẽ quyết định khả năng chuyển sự quan tâm trên mạng thành sinh kế lâu dài cho người dân.