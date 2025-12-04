Mục tiêu “đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp công nghệ cao, vươn tầm khu vực và thế giới” vừa được ông Nguyễn Hoàng Kiên, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông công bố tại hội thảo “Chuyển đổi kép trong sản xuất công nghiệp và năng lượng” do Bộ Công Thương tổ chức chiều 3/12 ở Hà Nội.

Đó không chỉ là một mục tiêu kinh doanh mà là lời cam kết của một thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Kiên, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông chia sẻ thông tin tại hội thảo “Chuyển đổi kép trong sản xuất công nghiệp và năng lượng” chiều 3/12 ở Hà Nội.

Vươn ra thế giới bằng năng lực “chuyển đổi kép”

Hành trình vươn ra thế giới của Rạng Đông được xây dựng trên nền tảng công nghệ. Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, nơi mà ông Kiên nhận định "bán sản phẩm đơn lẻ bây giờ khó cạnh tranh với Trung Quốc", Rạng Đông buộc phải thay đổi tư duy, tập trung nghiên cứu các công nghệ 4.0 để đưa giá trị gia tăng vào sản phẩm, hệ thống giải pháp của mình.

Năm 2024 được Rạng Đông xác định là "thời điểm lịch sử" để dấn thân vào một cuộc cách mạng sâu rộng: Chuyển đổi kép - số và xanh, tiến tới hoàn thiện hệ sinh thái doanh nghiệp thực số trên nền tảng AI (trí tuệ nhân tạo) hóa.

Thương hiệu quốc gia này nhanh chóng chuyển mình từ một doanh nghiệp sản xuất thuần túy sang một doanh nghiệp công nghệ cung cấp các giải pháp và hệ sinh thái sản phẩm/dịch vụ 4.0, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường, giúp người tiêu dùng tiết kiệm năng lượng.

Khát vọng vươn tầm quốc tế của Rạng Đông được cụ thể hóa bằng những con số mục tiêu đầy tham vọng: Tăng tỷ trọng doanh thu xuất khẩu trong tổng doanh thu lên 30% vào cuối năm 2025; kỳ vọng doanh thu xuất khẩu sẽ có sức bật tăng trưởng trên 50%.

Hiện các sản phẩm LED, điện tử công nghệ cao của Rạng Đông đã và đang chinh phục hơn 40 quốc gia, bao gồm các thị trường khắt khe như Hàn Quốc, Úc, Mỹ, cùng một số thị trường tiềm năng khác. Đặc biệt, thị trường Mỹ từng chiếm tới 53% doanh thu xuất khẩu của Rạng Đông.

“Không so được với những công ty công nghệ lớn như FPT, VNPT, Viettel…, chúng tôi tập trung vào một số lĩnh vực IOT (Internet kết nối vạn vật) hẹp như smarthome (nhà thông minh), smart city (thành phố thông minh), smart farm (trang trại thông minh). Rạng Đông có những giải pháp có thể cạnh tranh ngang ngửa với hãng nước ngoài”, ông Kiên tự hào nói.

Lời thách thức từ “tấm vé” vào “sân chơi” toàn cầu

Tuy nhiên, con đường vươn ra quốc tế không "trải toàn hoa hồng". Muốn có được "tấm vé" hợp tác với các đối tác lớn toàn cầu, cần trải qua quá trình tự thử thách và nâng tầm bản thân.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Kiên không ngần ngại chia sẻ thực tế Rạng Đông đã bắt đầu tiếp cận chuỗi cung ứng của Samsung, nhưng chưa đảm bảo được chuẩn sản xuất điện tử IPC RH2 dành cho điện thoại thông minh hay các sản phẩm gia dụng thông minh. Hiện mới chỉ có khoảng 100 doanh nghiệp Việt Nam đạt chuẩn IPC RH2 (trong đó 95% là doanh nghiệp FDI).

“Việc phải nâng cấp chuẩn sản xuất theo chuẩn quốc tế rất quan trọng. Mục tiêu của Rạng Đông trong năm nay phải nâng chuẩn để có “tấm vé” sang bàn chuyện hợp tác với Samsung”, ông Kiên cho hay.

Cũng theo ông Kiên, khi thay đổi quy trình sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, có những quy trình phức tạp tới mức 50-60 người chỉ sản xuất được 400 sản phẩm, khiến việc cạnh tranh với đối thủ nước ngoài kém khả thi.

Tuy nhiên, chính áp lực này đã trở thành động lực lớn để Rạng Đông đẩy mạnh tự động hóa, robot hóa, AI hóa các quy trình sản xuất, nhằm tăng năng suất lao động, giải quyết triệt để các “điểm nghẽn”.

Tới nay, công ty đã triển khai 141 robot trong các dây chuyền sản xuất, hướng đến mô hình xưởng sản xuất "không người, không đèn"; tự phát triển các giải pháp như công nghệ Robot dẫn hướng bằng thị giác (VGR)...

Việc làm chủ công nghệ giúp Rạng Đông linh hoạt tùy chỉnh và mở rộng tính năng sản phẩm - yếu tố then chốt để đáp ứng yêu cầu "cá thể hóa trong nền sản xuất hàng loạt".

“Rạng Đông đang là công ty công nghệ, phấn đấu trở thành công ty công nghệ cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, có tên trên bản đồ công nghiệp điện tử thế giới”, ông Kiên nhấn mạnh thêm lần nữa trước khi kết thúc bài tham luận tại hội thảo.

Có thể nói, hành trình trở thành doanh nghiệp công nghệ cao quốc tế của Rạng Đông là câu chuyện về ý chí vươn lên của một thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Chuyển đổi kép (số và xanh) cùng các công nghệ đạt chuẩn quốc tế đang được Rạng Đông dùng làm “bàn đạp vững chắc” để hiện thực hóa khát vọng trở thành doanh nghiệp công nghệ cao tầm quốc tế, để thương hiệu Việt ngày càng sáng hơn trên bản đồ công nghiệp điện tử thế giới.