Từ căn bếp nguội ở một bản vùng cao Hà Giang đến mục tiêu giảm nghèo năm 2030, câu hỏi vẫn là làm sao để đồng bào có việc làm và thu nhập đủ sống qua những tháng giáp hạt để vượt lên trên ngưỡng đói nghèo.

Những nét chấm phá về người nghèo

Tôi vẫn nhớ căn nhà nằm chênh vênh trên một ngọn đồi ở rìa bản xa xôi. Hôm ấy, trong một chuyến đi làm từ thiện ở một xã miền núi Hà Giang, chúng tôi vượt suối, qua mấy con đèo mới tới nơi. Tôi đứng ngoài sân gọi mấy tiếng. Trong nhà im ắng. Ngoài sân cũng chẳng có lấy một con gà, con lợn.

Bước qua cửa, tôi giật mình thấy cả nhà vẫn ở đó. Năm, sáu người, từ ông bà, cha mẹ đến lũ trẻ, đều nằm trùm chăn. Giữa căn nhà trống hoác, bếp đã nguội ngắt. Hỏi ra mới biết nhà đã hết cái ăn, cả người già lẫn trẻ nhỏ đều đói mấy hôm rồi. Bếp cũng chừng ấy ngày chẳng có gì để nấu.

Hôm ấy, tôi mới biết trong bản còn nhiều nhà cũng đã mấy ngày chưa có gì ăn.

Một lần khác, cuối tháng 8/2021, khi cả nước dỡ phong tỏa chống dịch Covid-19, tôi cùng đoàn từ thiện đi đón đoàn xe máy từ miền Nam ra. Chúng tôi đón họ ở các trạm do chính quyền địa phương ở Hà Nam (cũ), Hà Nội và Vĩnh Phúc (cũ) lập để đoàn nghỉ ngơi, ăn uống.

Qua nhiều cuộc phỏng vấn với những người đi xe máy và cán bộ địa phương, tôi được biết 99% số người trong đoàn thuộc các gia đình dân tộc thiểu số sống ở miền núi phía Bắc. Họ vào Nam tìm việc từ đầu năm rồi mắc kẹt vì dịch Covid-19. Thiếu tiền, thiếu sự hỗ trợ của người thân, họ đi xe máy thành từng đoàn, vượt hàng nghìn kilômét về quê ở miền núi phía Bắc.

Đó là vài nét chấm phá về tình cảnh đói nghèo mà tôi ghi nhận được trong những chuyến đi làm báo.

Phải nói rằng trong nhiều năm qua, các chương trình, chính sách xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam được thực hiện rất hiệu quả. Theo một báo cáo chung của Tổng cục Thống kê và Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trên phạm vi cả nước giảm từ 6,46% năm 2020 xuống còn 4,06% năm 2024.

Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn trên 27%

Mặc dù vậy, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong các hộ dân tộc thiểu số (DTTS) ở vùng DTTS vẫn ở mức 27,2%, cao gấp 6,7 lần mức chung của cả nước (4,06%).

Tỷ lệ hộ DTTS nghèo và cận nghèo ở khu vực biên giới là 43,9%, cao gấp 1,7 lần các khu vực khác (25,7%). Ở nông thôn, tỷ lệ này là 30,1%, cao gần gấp ba mức 10,4% ở thành thị. Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là vùng có tỷ lệ cao nhất, với 41,7% hộ DTTS ở các xã vùng DTTS thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo.

Xóa đói, giảm nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sẽ tiếp tục là một ưu tiên lớn trong những năm tới. Ảnh: VietNamNet

Hai vùng có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao tiếp theo là Trung du và miền núi phía Bắc (30,6%) và Tây Nguyên (27,6%). Tỷ lệ này thấp nhất ở Đông Nam Bộ, với 2,7%. Kết quả điều tra cho thấy có sự khác biệt khá lớn về mức độ nghèo giữa các dân tộc.

Theo khảo sát, hơn 70% số hộ ở các dân tộc La Hủ, Chứt và Mảng thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo. Riêng ở dân tộc La Hủ, tỷ lệ này lên tới 86,6%, tức cứ 10 hộ thì có gần 9 hộ nghèo hoặc cận nghèo.

Trên cả nước vẫn còn 16 dân tộc có hơn một nửa số hộ thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo. Trong sáu dân tộc có dân số trên 1 triệu người (Tày, Thái, Khmer, Mường, Nùng, Mông), dân tộc Mông có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo lên tới gần hai phần ba (62,8%), cao hơn nhiều so với năm dân tộc còn lại.

Vì sao vẫn còn đói nghèo?

Theo khảo sát, tại thời điểm 1/4/2024, dân số Việt Nam đạt 101,1 triệu người. Trong đó, dân tộc Kinh có 86,3 triệu người, chiếm 85,4% dân số cả nước. 53 dân tộc thiểu số có 14,8 triệu người, chiếm 14,6%.

Trong số người DTTS từ 15 tuổi trở lên, 68,9% có việc làm, tương đương 7,1 triệu người. Tỷ lệ này ở nam giới là 73,3% và ở nữ giới là 64,6%. Phần lớn lao động DTTS có việc làm nằm trong độ tuổi 15–54 (86,7%) và cư trú ở nông thôn (84,8%).

Chỉ có 14,6% lao động DTTS có việc làm đã qua đào tạo, còn 85,4% chưa có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Ở nông thôn, tỷ lệ lao động DTTS có việc làm chưa có trình độ chuyên môn kỹ thuật là 88,1%, cao gấp 1,3 lần mức 70,4% ở thành thị. Trong sáu dân tộc thiểu số có dân số trên 1 triệu người, bốn dân tộc có tỷ lệ này thấp hơn mức chung 85,4%, gồm Tày (71,8%), Nùng (82,7%), Mường (83,6%) và Thái (85,2%).

Việc làm đem lại thu nhập, giúp người dân ổn định cuộc sống và có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Nhiều năm qua, Nhà nước đã triển khai các chính sách hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho đồng bào DTTS. Các chính sách này góp phần thay đổi diện mạo kinh tế – xã hội của các vùng DTTS.

Kết quả điều tra cho thấy 853,6 nghìn hộ DTTS nhận được hỗ trợ bằng tiền hoặc vật chất, chiếm 24,9% tổng số hộ DTTS đang sống tại các xã vùng DTTS. Nguồn hỗ trợ đến từ các chương trình, chính sách, dự án của Nhà nước hoặc từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước.

Ở các xã khu vực biên giới, 38% số hộ DTTS nhận được hỗ trợ bằng tiền hoặc vật chất. Tỷ lệ hộ DTTS được nhận hỗ trợ ở nông thôn là 27,4%, cao gấp 2,6 lần mức 10,6% ở thành thị.

Các tỉnh có nhiều hộ DTTS được nhận hỗ trợ nhất là Sơn La, Hà Giang, Quảng Ngãi và Cao Bằng. Trong năm 2023, Sơn La có 69,1 nghìn hộ được nhận hỗ trợ, chiếm 28,0% tổng số hộ DTTS của tỉnh. Con số này ở Hà Giang là 64,8 nghìn hộ (39,3%), Quảng Ngãi khoảng 50 nghìn hộ (94,7%) và Cao Bằng 44,7 nghìn hộ (35,5%). Ngoài Quảng Ngãi, Bình Định và Khánh Hòa có số hộ DTTS không nhiều nhưng tỷ lệ hộ DTTS được nhận hỗ trợ đều trên 70%.

Trong giai đoạn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xuống dưới 10%, đồng thời nâng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số lên bằng một nửa mức bình quân cả nước.

Chương trình cũng phấn đấu để vùng này cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn. Trên phạm vi cả nước, mục tiêu là duy trì mức giảm tỷ lệ nghèo đa chiều từ 1% đến 1,5% mỗi năm và đưa thu nhập bình quân của người dân nông thôn lên gấp 2,5–3 lần so với năm 2020.

Về xây dựng nông thôn mới, cả nước phấn đấu có khoảng 65% số xã đạt chuẩn, trong đó khoảng 10% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Chương trình cũng đặt mục tiêu có 5 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Xóa đói, giảm nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sẽ tiếp tục là một ưu tiên lớn trong những năm tới. Giảm được số hộ nghèo đã khó. Để những gia đình vừa thoát nghèo có việc làm đều đặn và dành dụm được chút tiền phòng khi đau ốm hay mất mùa, chính sách còn phải theo họ thêm một quãng dài.

Tôi vẫn nhớ căn bếp nguội ngắt trong ngôi nhà ở rìa bản hôm ấy. Khi trở lại, điều tôi muốn hỏi trước tiên là cả nhà giờ sống bằng nghề gì, và những tháng giáp hạt có còn phải lo từng bữa như trước?.

Tư Giang