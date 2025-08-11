Lời tòa soạn Xây mật thất, giấu tiền và đồ quý hiếm xuống ruộng ngô, dùng đồ giả tráo hàng thật… là cách các "quan tham" Trung Quốc tìm cách che giấu khối tài sản bất chính kiếm được từ việc nhận hối lộ.

Cựu quan chức Tô Hoành Chương kể lại việc hối lộ và một phần tài sản bất chính của Vương Mân. Nguồn: CCTV1

Thông cáo đăng trên trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) viết, cựu quan chức Vương Mân trong thời gian công tác ở hai tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh từng chứng tỏ năng lực và đạt được nhiều thành tích. Tuy nhiên, sau khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh, ông ta đã biến chất và dung túng cho hiện tượng “quà cáp và nhận hối lộ công khai nơi công sở”.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh Vương Mân. Ảnh: CCTV1

Vương chia sẻ, bản thân từ khi chuyển tới Liêu Ninh công tác đã nghĩ rằng đây có thể là chức vụ cao nhất ông ta có thể nắm giữ. Từ đó, Vương nảy sinh tâm lý không muốn đắc tội với bất kỳ ai, đồng thời luôn tỏ thái độ cả nể và giữ hòa khí với các quan chức khác ở tỉnh Liêu Ninh.

Đối với các doanh nghiệp, Vương luôn tỏ ra hòa nhã. Ông ta sẵn sàng nhận tiền hoặc quà có giá trị từ nhiều doanh nhân.

“Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Liêu Ninh khi đó là ông Tô Hoành Chương có lần tới gặp tôi và nói rằng Bí thư Vương Mân muốn ‘lấy đi’ một ít tiền từ chỗ chúng tôi. Tôi hỏi cần bao nhiêu, ông Tô nói cứ cho tiền vào cái túi đen ở bên cạnh là được. Tôi hỏi khoảng 20.000 -30.000USD có được không, thì ông ta liền đồng ý”, ông Trương Quốc Huy, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn khí đốt thành phố Thẩm Dương kể lại với ekip làm phim tài liệu “Lưỡi kiếm thanh tra”.

Doanh nhân Trương Quốc Huy kể lại việc hối lộ cho Vương. Ảnh: CCTV1

Cựu quan chức Tô khai nhận, bản thân sau khi nhận tiền từ doanh nhân Trương Quốc Huy đã đi tới văn phòng của Bí thư Vương để báo cáo một số công việc. Trước khi rời đi, ông này nói có để lại “một món quà nhỏ” trong phòng làm việc của Vương. Dĩ nhiên, Vương hiểu ngay “món quà” ông Tô ám chỉ là thứ gì.

“Khi mở chiếc túi đó ra và thấy bên trong toàn là các tờ USD, tôi nhanh chóng đóng lại và mang cất đi”, cựu Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh nhớ lại giây phút nhận tiền hối lộ từ doanh nhân Trương.

Không chỉ tiền mặt, Vương cũng nhận những món quà nhỏ “nhưng có giá trị lớn” từ các quan chức và doanh nghiệp ở tỉnh Liêu Ninh như vàng thỏi; thẻ mua sắm trị giá hàng chục nghìn NDT; điện thoại công nghệ cao,…

Một phần tài sản nhận hối lộ của Vương Mân. Ảnh: CCTV1

Trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh từ năm 2009 - 2015, Vương cũng sử dụng quyền lực để thao túng và mua bán phiếu bầu trong các cuộc bầu cử Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu quốc hội diễn ra ở Liêu Ninh. Cụ thể, cựu Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Liêu Ninh Tô Hoành Chương, các cựu Phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ tỉnh ủy Vương Dương và Trịnh Ngọc Trác đều được đề bạt nhờ có sự bao che và gian lận phiếu bầu của Vương.

Cựu quan chức Tô Hoành Chương, người thân cận với Vương Mân. Ảnh: CCTV1

Theo CCDI, vào tháng 8/2016, Vương bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến tháng 8/2017, ông ta bị kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ hơn 146 triệu NDT trong thời gian còn đương chức.