Theo Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 7/7 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV cảm tử để tập kích một bệ phóng thuộc tổ hợp phòng không S-400 của Nga.

"Đơn vị UAV thuộc Trung đoàn Số 413 đã thành công phá hủy một bệ phóng S-400 của Nga ở vùng Bryansk trong đêm 6/7. Bệ phóng này là phương tiện được đối thủ sử dụng để thực hiện các cuộc không kích nhắm vào lãnh thổ của chúng ta", phía Ukraine cho biết.

Theo truyền thông địa phương, các đơn vị của Kiev cũng bắn nổ một bệ phóng S-400 khác ở bán đảo Crưm trong đêm 6/7, trùng với thời điểm Nga tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine.

UAV cảm tử Ukraine bắn nổ bệ phóng S-400 của Nga ở Bryansk. Video: Defense Express

"Rồng lửa" S-400 Triumph (NATO gọi là SA-21) đang được coi là hệ thống phòng không hiện đại nhất của quân đội Nga. Hệ thống này được thiết kế để đối phó với mọi nguy cơ trên không, từ tiêm kích, UAV tới tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

S-400 có tầm bắn tối đa lên tới 400km, độ cao tối đa có thể vươn tới là 50km, đi kèm với hệ thống radar được cho là có khả năng phát hiện các tiêm kích tàng hình hiện đại nhất hiện nay.

Điểm ấn tượng nhất của S-400 là khả năng khóa 300 mục tiêu cùng lúc và bắn hạ 36 mục tiêu trong số này. Hệ thống phòng không này của Nga thường sử dụng các loại tên lửa 9M96 (tầm bắn 40 - 120km), 48N6 (tầm bắn 250km) và 40N6 (tầm bắn 400km). Giá của một tổ hợp S-400 vào khoảng 160 triệu USD.