Video: Bộ Quốc phòng Nga/RIA Novosti

Trong thông cáo đưa ra hôm 13/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay chiến đấu Su-34 của nước này “với sự giúp đỡ trinh sát và dữ liệu tình báo từ Tập đoàn quân số 18, đã thực hiện đòn không kích nhằm vào vị trí của quân Ukraine bên trong khu định cư Antonivka thuộc tỉnh Kherson”.

Vị trí quân Ukraine ở khu định cư Antonivka thuộc tỉnh Kherson hứng đòn không kích. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/RIA Novosti

“Các cường kích Su-34 của Cụm quân Dnepr đã thực hiện đòn tấn công bằng bom FAB-500 và tên lửa nhằm vào vị trí quân Ukraine đóng trong làng Antonivka ở hữu ngạn sông Dnieper. Cuộc không kích đã khiến một số trung tâm điều khiển máy bay không người lái (UAV), hệ thống thông tin liên lạc và tác chiến điện tử của đối phương bị phá hủy, đồng thời khiến một trung đội lính Ukraine tại đó thiệt mạng”, đoạn trích trong thông cáo viết.

Theo bản đồ cập nhật chiến sự từ trang Deep State của Ukraine, vị trí khu định cư Antonivka ở tỉnh Kherson cách các khu vực do quân Nga kiểm soát chưa đầy 5km về hướng tây bắc.

Ảnh: Deep State của Ukraine

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đưa tin, FAB-500 là loại bom do Liên Xô phát triển từ thập niên 1950. Phiên bản hiện nay trong biên chế của quân đội Nga là FAB-500 M-62, nặng 500kg, dài 2,47m và có đường kính 0,4m. Khi được lắp bộ module UMPK, bom FAB-500 được máy bay thả từ trên không có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 70km.