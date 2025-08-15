Su-30 là máy bay hai động cơ, hai chỗ ngồi, được thiết kế với mục đích chiếm ưu thế trên không và tấn công mặt đất. Máy bay Nga được cho đã bị rơi hôm 14/8 mà không rõ lý do.

Tờ Kyiv Independent đưa tin, theo Hải quân Ukraine, tình báo nước này nhận được thông tin Nga đã mất liên lạc với chiếc Su-30SM. Phía Nga đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu nạn, và các mảnh vỡ được cho đã được phát hiện trên mặt biển. Song các phi công vẫn đang mất tích.

Tiêm kích Su-30SM của Nga. Ảnh: TASS

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Đảo Rắn nằm cách tỉnh Odesa của Ukraine 35km. Các lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát khu vực này trong những ngày đầu xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.

Việc nắm quyền kiểm soát Đảo Rắn cho phép Nga phong tỏa các cảng của Odesa trên Biển Đen, và phóng tên lửa từ hòn đảo để tấn công Ukraine, cho đến khi quân đội Nga rút quân vào tháng 6/2022.

Trước đó, Nga được cho đã mất, hoặc bị hư hại nhiều máy bay Su-30 trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cụ thể, vào ngày 2/5, Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 2 máy bay Su-30 bằng tên lửa không đối không phóng từ xuồng không người lái (USV) gần Novorossiysk. Tới ngày 9/5, Ukraine cho biết một chiếc Su-30 khác của Nga chuyên phóng tên lửa Kinzhal cũng đã bị hư hại khi đang có mặt tại một sân bay.