Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hãng thông tấn TASS đưa tin các đơn vị pháo binh thuộc Cụm quân Trung tâm của Nga mới đây đã phá hủy một loạt công trình dân sự được các lực lượng Kiev sử dụng làm cứ điểm dã chiến ở vùng Donbass, miền đông Ukraine.

“Thông qua đạn dẫn đường Krasnopol, kíp pháo thủ Msta-S thuộc Cụm quân Trung tâm đã phá tung những cứ điểm của đối phương tại mặt trận Dobropillia”, quân Nga cho hay.

Đạn pháo Krasnopol phá hủy cứ điểm dã chiến của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột của chuyên trang Deep State, thành phố Dobropillia ở tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass, cách các mũi tấn công của Nga chưa đầy 10km về phía tây.

Chuyên trang quân sự Army Recognition cho biết những sáng kiến về đạn pháo dẫn đường đã được các nhà khoa học quân sự Liên Xô đề xuất vào thập niên 1970. Chính quyền Moscow sau đó giao dự án phát triển loại đạn trên cho Phòng thiết kế công cụ Tula (KBP), với sự giám sát của kỹ sư A.G. Shipunov. Đến giữa thập niên 1980, loại đạn dẫn đường với tên gọi Krasnopol đã được đưa vào trang bị trong quân đội Liên Xô.

Binh sĩ Nga và đạn pháo Krasnopol. Ảnh: Zvezda TV

Krasnopol có đường kính 152mm; dài 1,3m; nặng 50,8kg, trong đó phần thuốc nổ nặng 6,4kg; tầm bắn 20km. Về sau, các chuyên gia Nga đã cho ra mắt những phiên bản cải tiến là Krasnopol-M và Krasnopol-M2 có tầm bắn xa và hiệu quả tác chiến cao hơn.

Với độ lệch mục tiêu đồng tâm (CEP) chỉ khoảng 1-2m, đạn Krasnopol cho phép quân Nga giảm mức tiêu thụ đạn dược cũng như thực hiện đòn tấn công hiệu quả nhằm vào các mục tiêu có giá trị cao. Hệ thống dẫn đường chính xác được trang bị cho đạn Krasnopol cũng tăng cường các hoạt động phản pháo, cho phép binh lính Nga tập kích các vị trí pháo binh của đối phương hiệu quả hơn.