Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/5 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV cảm tử để tập kích một lựu pháo 2S22 Bohdana của Ukraine trên tiền tuyến.

"Các UAV trinh sát của đơn vị Varyag đã phát hiện ra lựu pháo của Ukraine trong một cánh rừng. Phương tiện này đang ở trong vị trí sẵn sàng tác chiến, thậm chí được trang bị lồng bảo vệ để chống lại UAV. Tuy vậy, các đòn tấn công chính xác liên tiếp bằng UAV cảm tử đã khiến lựu pháo của đối thủ bị bắn nổ và bốc cháy dữ dội", phía Nga cho biết.

UAV cảm tử Nga bắn cháy lựu pháo 2S22 Bohdana của Ukraine. Video: Zvezda

Báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx cho biết, 2S22 Bohdana là loại vũ khí tương đối hiếm của Ukraine, và Kiev đã tổn thất khoảng 70 hệ thống này kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

2S22 Bohdana là lựu pháo tự hành bánh lốp do nhà máy Kramatorsk của Ukraine chế tạo. Đây là pháo tự hành nội địa đầu tiên của Kiev, được thiết kế để tấn công những mục tiêu có giá trị cao.

Lựu pháo này có cỡ nòng 155mm theo tiểu chuẩn NATO, được lắp trên khung gầm xe tải quân sự KrAZ-6322, có thể di chuyển với tốc độ tối đa 80 km/h, phạm vi hoạt động 1.000km. 2S22 có thể sử dụng đạn nổ cao/xuyên giáp (HE) với tầm bắn lên tới 42km và đạn hỗ trợ tên lửa (RAP) với tầm bắn 50km. Tốc độ nhả đạn tối đa của hệ thống này là 6 phát/phút.