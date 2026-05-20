Video: Brave1/Militarnyi

Chuyên trang quân sự Militarnyi dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov tiết lộ mẫu bom lượn này do nền tảng Brave1 thiết kế và quá trình nghiên cứu kéo dài 17 tháng.

Ông Fedorov cho hay: “Bộ Quốc phòng Ukraine đã mua lô hàng thử nghiệm đầu tiên. Mỗi quả bom này được lắp đầu đạn nặng 250kg. Các phi công Ukraine đang huấn luyện với loại vũ khí mới và điều chỉnh cách sử dụng sao cho phù hợp với các điều kiện chiến đấu ở tiền tuyến. Đây không phải là vũ khí sao chép từ kỹ thuật của Liên Xô hay phương Tây, mà là sản phẩm do các kỹ sư Ukraine tự phát triển để tấn công những mục tiêu nằm cách vị trí thả hàng chục kilomet”.

Loại bom lượn do Ukraine chế tạo. Ảnh: Brave1/Militarnyi

Đoạn video do trang Militarnyi đăng tải cho thấy mẫu bom lượn đang tham gia bài thử nghiệm với sự góp mặt của máy bay chiến đấu của Ukraine.