Theo trang tin quân sự Defence Blog, truyền thông Ukraine ngày 24/5 đã đăng tải đoạn phóng sự về đánh giá của binh lính Ukraine đối với xe tăng bánh lốp Centauro B1 do Italia viện trợ.

"Tôi đã từng vận hành các xe tăng T-64 và T-72, nhưng Centauro có khả năng nhắm bắn chính xác hơn cả 2 loại xe tăng đó. Hệ thống điều khiển hỏa lực của Centauro vô cùng ấn tượng, với kính ngắm độc lập 360 độ cho phép quan sát toàn cảnh khi khóa mục tiêu. Chiến xa này cũng có camera tầm nhiệt và các bộ lọc quang học để nhắm bắn vào ban đêm hay trong thời tiết xấu", một sĩ quan Ukraine cho biết.

Theo binh lính Ukraine, một trong những ưu thế lớn nhất của Centauro là khả năng di chuyển linh hoạt trên tiền tuyến khi chiến xa của Italia có thể đạt tốc độ tối đa 105 km/h trên đường bằng phẳng, đồng thời có tốc độ lùi lên tới 30 km/h. Ngoài ra, các tiện nghi bên trong xe tăng cũng được đánh giá cao khi Centauro cung cấp cho kíp lái một hệ thống liên lạc thông suốt, máy điều hòa và thậm chí là cả một bếp điện nhỏ.

Binh lính Ukraine đánh giá về xe tăng Centauro B1 của Italia. Video: Armiya Media

"Bất tiện duy nhất của Centauro khi tấn công là không có cơ chế nạp đạn tự động. Kíp lái phải thay đạn thủ công cho mỗi lần khai hỏa", các binh sĩ Ukraine nói.

Tuy vậy, khi được hỏi về khả năng phòng thủ của xe tăng Centauro, sự hào hứng của các sĩ quan Ukraine đã giảm đi rõ rệt.

"Xe tăng này rất mong manh. Phần giáp trước của nó có thể chịu được đạn súng máy 30mm, nhưng giáp hông chỉ đủ chống đạn súng máy 12,7mm. Bên cạnh đó, Centauro không có cơ chế nào để chống lại UAV cảm tử, buộc chúng tôi phải gắn thêm lồng thép bảo vệ ở các vị trí trọng yếu", một binh lính Ukraine chia sẻ.

Về cơ bản, các sĩ quan Ukraine cho rằng Centauro sẽ làm rất tốt vai trò của một vũ khí tấn công từ xa, hoạt động giống pháo binh hơn là xe tăng truyền thống.

Centauro B1 do hai công ty Iveco Fiat và Oto Melara của Italia hợp tác phát triển, được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ và trinh sát chiến thuật. Xe tăng này sử dụng cấu hình 8x8, đạt tốc độ tối đa khoảng 110 km/h trên địa hình bằng phẳng, tầm hoạt động 800km. Động cơ diesel 520 mã lực cũng giúp Centauro B hoạt động hiệu quả trên nhiều loại địa hình, có thể lội nước sâu 1,5m.

Trọng lượng chiến đấu của chiến xa này rơi vào khoảng 24 tấn, sử dụng vũ khí chính là pháo nòng rãnh 105mm, có thể tiêu diệt các mục tiêu bọc thép hạng trung từ khoảng cách xa. Ngoài ra, Centauro B1 còn sở hữu giáp bảo vệ chống đạn cỡ nhỏ, hệ thống phòng thủ NBC, pháo tự động 7,62mm và súng máy phòng không.