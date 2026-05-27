Video: Lữ đoàn trinh sát pháo binh biệt lập số 15 Ukraine

Đoạn video được Lữ đoàn trinh sát pháo binh biệt lập số 15 “Rừng đen” Ukraine công bố cho thấy khí tài bay trinh sát của Kiev tại một khu vực không xác định ở tiền tuyến đã phát hiện xe chỉ huy 5N63S thuộc hệ thống S-300 của Nga đang di chuyển đơn độc bên cạnh một rặng rừng. Dữ liệu tọa độ mục tiêu trên liền được khí tài trinh sát chuyển về cho sở chỉ huy lữ đoàn. Sau đó, một máy bay không người lái (UAV) cảm tử đã được điều động tấn công xe quân sự Nga.

UAV Ukraine tấn công xe chỉ huy 5N63S của Nga. Ảnh: Lữ đoàn trinh sát pháo binh số 15 Ukraine

“Xe 5N63S là trạm chỉ huy có nhiệm vụ xác định mục tiêu và điều khiển tên lửa trong hệ thống phòng không S-300/400, khí tài đóng vai trò xương sống trong mạng lưới phòng không đa tầng của Nga”, một phần thông cáo của Lữ đoàn số 15 viết.

Hiện quân Nga chưa bình luận về nội dung đoạn video.