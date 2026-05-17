Video: Robert Brovdi/Militarnyi

Thiếu tá Robert “Madyar” Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống không người lái của Ukraine cho biết cuộc tấn công lúc rạng sáng 15/5 nhằm vào căn cứ quân sự ở ngoại vi thành phố Yeysk thuộc vùng Krasnodar Krai, Nga.

Chuyên trang quân sự Militarnyi dẫn lời ông Brovdi nói: “Cuộc tấn công do các binh sĩ thuộc Trung tâm Lực lượng không người lái số 1 của Ukraine thực hiện. Cả thủy phi cơ Be-200 và trực thăng Ka-27 đều nằm trong căn cứ quân sự ở Yeysk”.

Thủy phi cơ Be-200 của Nga bị FPV tấn công. Ảnh: Robert Brovdi/Militarnyi

Theo hình ảnh do sĩ quan Ukraine chia sẻ, sau khi hứng đòn tập kích, thủy phi cơ Be-200 đã bốc cháy trong khi trực thăng Ka-27 không rõ hiện trạng.

Chuyên trang quân sự Army Recognition cho hay Be-200 là mẫu thủy phi cơ có trọng lượng cất cánh trên đường băng và trên mặt nước lần lượt là 41 tấn và 37,9 tấn. Be-200 được trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt Progress D-436TP có lực đẩy 73,55 Kilo Newton/chiếc. Nhờ vậy, thủy phi cơ này có thể bay với vận tốc tối đa 680 km/h và tầm hoạt động đạt hơn 2.000km.