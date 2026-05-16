Video: Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 24 Ukraine

Theo đoạn video được Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 24 Ukraine chia sẻ, các nhóm trinh sát của đơn vị này đã phát hiện một đoàn xe quân sự “với khoảng 20 lính Nga” đang di chuyển trên con đường dẫn từ thành phố Bakhmut đến thị trấn tiền tuyến Chasiv Yar thuộc mặt trận Donetsk.

FPV Ukraine tấn công đoàn xe quân sự Nga. Ảnh: Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 24 Ukraine

Nhiệm vụ tấn công đoàn xe quân sự đối phương đã được Lữ đoàn biệt lập số 24 giao cho các nhóm điều khiển FPV cảm tử. Các FPV được trang bị thuốc nổ sau đó đã gây ra một số tổn thất về người và khí tài cho đoàn xe Nga.

Hiện phía Nga chưa bình luận về những hình ảnh được quân Ukraine công bố.

Theo bản đồ cập nhật do chuyên trang theo dõi xung đột Deep State công bố, phần lớn thị trấn tiền tuyến Chasiv Yar hiện nằm trong sự kiểm soát của quân Nga. Tuy nhiên, phía Ukraine vẫn nắm một phần nhỏ ở phía tây nơi này.