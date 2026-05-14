Video: Trung đoàn Hệ thống không người lái biệt lập số 21 Ukraine

Theo hãng thông tấn RBC, Trung đoàn Hệ thống không người lái biệt lập số 21 “Kraken” của Quân đoàn 3 thuộc Lục quân Ukraine mới đây đã thực hiện một cuộc giải cứu dân thường ở vùng giao tranh tại tỉnh miền đông Donetsk.

“Chúng tôi đã nhận được yêu cầu di tản từ 4 dân thường cao tuổi, trong đó có 1 phụ nữ bị thương ở thành phố tiền tuyến Lyman, Donetsk. Sau khi nhận được tin báo, các binh sĩ của chúng tôi đã tiến hành chiến dịch giải cứu. Chiến dịch này gồm 3 giai đoạn: Người máy quân sự sẽ đón những dân thường, sau đó vượt sông và cuối cùng là đưa những người này đến bệnh viện ở Sloviansk”, thông cáo từ Trung đoàn số 21 viết.

Lính Ukraine dùng người máy sơ tán dân thường. Ảnh: Trung đoàn số 21 Ukraine

Đoạn video được Trung đoàn số 21 đăng tải trên nền tảng xã hội X cho thấy chiến dịch sơ tán dân thường đã diễn ra giữa đêm tối, với sự hỗ trợ trinh sát đường không từ các máy bay không người lái (UAV).

Dựa trên bản đồ được chuyên trang theo dõi xung đột Deep State công bố, khu vực đông nam thành phố Lyman đang nằm trong vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa quân phòng thủ Ukraine và các lực lượng Nga.