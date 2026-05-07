Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo của quân Nga hôm 5/5 cho biết: “Trong khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát khu vực hậu phương ở Ukraine, các khí tài bay của chúng tôi đã phát hiện vị trí đối phương triển khai xe phóng tên lửa của hệ thống phòng không IRIS-T. Một cuộc tập kích bất ngờ bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Lữ đoàn Varyag đã phá hủy khí tài của đối phương”.

Đoạn video do phía Nga đăng tải kèm thông cáo cho thấy camera trên UAV cảm tử đã chuyển về những hình ảnh cuối cùng trước khi lao vào xe tên lửa của Ukraine. Một khí tài trinh sát Nga hoạt động gần đó đã ghi lại hiện trường sau khi cuộc tập kích xảy ra.

Hiện quân Ukraine vẫn chưa bình luận về đoạn video.

Theo thống kê của chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan, kể từ khi cuộc xung đột với Nga bùng phát đến nay, Kiev đã mất ít nhất 1 xe phóng tên lửa và 2 radar TRML-4D thuộc các tổ hợp IRIS-T do Đức viện trợ.