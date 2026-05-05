Kênh Zvezda ngày 4/5 đã công bố video phỏng vấn kíp vận hành xe tăng T-80 thuộc nhóm tác chiến "Vostok" của Nga tại mặt trận Zaporizhzhia. Trong những ngày qua, quân đội Nga đã cải thiện vị trí ở nhiều khu vực ở Zaporizhzhia như Vozdvizhenka, Verkhnyaya Tersa và Charivne, đồng thời tấn công nhiều khu vực tập trung nhân lực của Ukraine.

"Xe tăng hiện không còn được sử dụng như phương tiện tiên phong. Chúng tôi lựa chọn cách di chuyển dọc theo các cánh rừng, tận dụng điều kiện tự nhiên để ẩn nấp, sau đó tấn công chính xác mục tiêu từ xa", một sĩ quan có biệt danh Lekha nói với Zvezda.

Theo ông Aza, chỉ huy kíp vận hành xe tăng T-80 của Nga, UAV cảm tử của Ukraine đã không còn là mối đe dọa lớn với họ sau khi xe tăng được trang bị hệ thống lồng thép bảo vệ.

Xe tăng T-80 của Nga được trang bị lồng thép để chống lại UAV cảm tử Ukraine. Video: Zvezda

"Chúng tôi không còn quá để tâm đến chúng. Trong một nhiệm vụ chiến đấu, chiếc T-80 đã bị 22 UAV cảm tử của Ukraine tấn công, nhưng chúng tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ và rời đi an toàn. Thú thực là người ngồi bên trong còn không có cảm giác bị đánh trúng", sĩ quan này cho biết.

Theo giới quan sát, phần lớn xe tăng T-80 được Nga triển khai ở Ukraine thời gian qua đều là phiên bản cải tiến T-80BVM. Chiến xa này dài 9,56m (tính cả độ dài nòng pháo), rộng 3,38m, cao 2,22m và nặng khoảng 46 tấn. Kíp chiến đấu của xe có 3 người, gồm trưởng xe, lái xe và xạ thủ.

T-80BVM được trang bị pháo nòng trơn 2A46M-4 cỡ nòng 125mm, có độ chính xác khi khai hỏa từ 15 - 20%, cao hơn loại 2A46M-1 lắp trên biến thể T-80BV cũ. Để chống lại các loại vũ khí chống tăng của đối phương, bên ngoài T-80BVM được phủ nhiều tấm giáp phản ứng nổ thế hệ mới Relikt, hiện đại hơn so với loại Kontakt-5 dùng phổ biến trên các xe tăng T-72 và những biến thể T-80 trước đó.