Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Bộ Quốc phòng Nga sáng 13/5 ra thông cáo cho biết: “Khi tiến hành nhiệm vụ trinh sát ở thành phố tiền tuyến Kostiantynivka của Ukraine, các đơn vị Moscow đã phát hiện một số người máy được quân Kiev dùng để vận chuyển đạn dược và nhu yếu phẩm đến khu vực giao tranh. Sau khi xác định tuyến đường và tọa độ các mục tiêu, thiết bị trinh sát đã chuyển dữ liệu về cho những đơn vị điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV). Các binh sĩ điều khiển FPV cảm tử của Quân đoàn số 3 thuộc Cụm quân phía Nam đã phá hủy 4 người máy quân sự Ukraine”.

FPV Nga tấn công người máy quân sự Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về thông tin và video về vụ giao tranh do phía Nga công bố.

Theo bản đồ cập nhật từ chuyên trang theo dõi xung đột Deep State, khu vực đông nam Kostiantynivka hiện nằm trong vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa quân phòng thủ Ukraine và các lực lượng Nga. Ngoài ra, Moscow cũng điều động ít nhất 4 mũi tấn công hướng về thành phố này.