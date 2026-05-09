Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn báo cáo đăng kèm video của Bộ Quốc phòng Nga viết: “Các lực lượng trinh sát đã phát hiện vị trí pháo binh Ukraine ở vùng tiền tuyến thuộc tỉnh Sumy, với 2 pháo tự hành M109 nằm trong nơi ẩn nấp và sẵn sàng đổi vị trí khai hỏa cùng 1 khí tài BM-21 triển khai gần đó… Các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử của chúng tôi đã thực hiện cuộc tấn công theo trình tự lần lượt 2 xe M109, rồi mới đến pháo BM-21 Grad. Đòn tập kích được xác nhận với việc đạn dược của các phương tiện quân sự trên phát nổ”.

Tuy nhiên, bản báo cáo trên không tiết lộ thời gian và địa điểm các cuộc tập kích diễn ra. Cho đến nay, quân Ukraine chưa bình luận về thông tin được phía Nga đưa ra.

FPV tập kích nơi trú ẩn của pháo M109. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

M109 là pháo tự hành do BAE Systems Platforms & Services, một công ty con của Tập đoàn BAE Systems thiết kế và đưa vào biên chế phục vụ quân đội Mỹ từ năm 1963. Tính tới năm 2013, loại pháo này đã có tới 13 phiên bản nâng cấp khác nhau. M109 nặng 24,07 tấn; chiều dài 9,12m tính cả nòng; rộng 3,15m; cao 3,28m và cần 6 binh sĩ để vận hành.

Vũ khí chính của M109 là khẩu pháo dùng cỡ đạn 155mm theo tiêu chuẩn của khối quân sự NATO. Ngoài ra, xe còn được trang bị một súng máy sử dụng cỡ đạn 12,7x99mm chuẩn NATO với cơ số 500 viên để đối phó với bộ binh đối phương.