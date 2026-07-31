Theo đài RT, đầu tuần này, từng nhóm người di cư bắt đầu bơi qua biển và vượt qua hàng rào biên giới ngăn cách Ceuta với Morocco. Tuy nhiên, dòng người di cư nhỏ giọt đã biến thành một làn sóng mạnh mẽ hôm 30/7 khi một nhóm lớn áp đảo lực lượng biên phòng Tây Ban Nha và phá vỡ hàng rào.

Người đứng đầu chính quyền khu vực Ceuta ước tính đến trưa 30/7 đã có tới 2.000 người di cư, chủ yếu là nam giới trẻ tuổi, tràn đến, khiến các trung tâm tiếp nhận quá tải và tạo ra “tình trạng khẩn cấp về nhân đạo và xã hội”.

Đám đông người di cư vượt biên trái phép tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta thuộc Tây Ban Nha. Video: RT

Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đám đông người di cư reo hò khi họ tràn vào lãnh thổ Tây Ban Nha bằng đường bộ và đường biển.

Thị trưởng thành phố Ceuta Juan Jesus Vivas đã kêu gọi chính phủ Tây Ban Nha “có hành động quyết đoán”, đóng cửa biên giới, tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cũng như triển khai cảnh sát và binh lính tới biên giới. Song, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha đã bác bỏ yêu cầu này, lập luận rằng vấn đề di cư không thuộc phạm vi luật pháp quy định về thiên tai, tai nạn lớn và các thảm họa quốc gia khác để được coi là tình trạng khẩn cấp.

Chính phủ của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sau đó đã điều động 60 binh sĩ đến Ceuta để tăng cường cho Lực lượng Vệ binh quốc gia (Guardia Civil) sau khi các sĩ quan thừa nhận biên giới đã “hoàn toàn sụp đổ”. Madrid cũng cử các đơn vị cảnh sát chuyên trách, nâng tổng số lên khoảng 200 người, cùng với 30 vệ binh quốc gia bổ sung.

“Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực cần thiết… và chuẩn bị các biện pháp cần thiết để khôi phục lại tình trạng bình thường càng sớm càng tốt. Đây là thời điểm để tìm ra giải pháp, với trách nhiệm và sự hợp tác”, ông Sanchez viết trên mạng xã hội X.

Ông Sanchez và Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska dự kiến ​​sẽ đến thăm Ceuta hôm nay (31/7). Trong khi đó, Tây Ban Nha và Morocco cam kết sẽ tăng cường phối hợp và nhanh chóng hồi hương những người di cư nhập cảnh trái phép.