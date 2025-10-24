Video: TASS/Quân đội Nga

Đoạn video do hãng tin TASS đăng tải cho thấy, khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không phận tỉnh Kharkiv, Ukraine, máy bay không người lái (UAV) của quân Nga đã ghi lại hình ảnh thả bom xuống địa phận làng Monachynivka. Nguồn tin quân sự Nga cho biết: “4 quả bom FAB-500 đã phá hủy nơi binh sĩ Ukraine triển khai tạm thời bên trong ngôi làng”.

Dựa trên bản đồ cập nhật tình hình xung đột từ trang Deep State của Ukraine, làng Monachynivka ở tỉnh Kharkiv chỉ nằm cách vùng đỏ, tức nơi quân Nga nắm quyền kiểm soát, chưa đầy 5km về phía tây.

Ảnh: Deep State

Theo dữ liệu được các trang quân sự Nga đăng tải, FAB-500 là loại bom do Liên Xô phát triển từ thập niên 1950. Phiên bản hiện nay trong biên chế của quân đội Nga là FAB-500 M-62, nặng 500kg, dài 2,47m và có đường kính 0,4m.

Từ khi các kỹ sư Nga trang bị cho loại bom này bộ thiết bị dẫn đường UMPK, FAB-500 có thể tấn công mục tiêu ở cách vị trí mà máy bay chiến đấu thả bom tới 70km.