Theo tờ Kyiv Independent, hôm 22/10, SBU đã tiết lộ 2 phiên bản mới của USV Sea Baby. Trong đó, phiên bản đầu tiên được trang bị tháp súng máy có hệ thống ngắm tự động và phiên bản thứ 2 mang theo hệ thống tên lửa phóng loạt Grad.

Các USV được nâng cấp có thể di chuyển hơn 1.500km, mang theo 2.000kg thiết bị và được trang bị động cơ mạnh hơn cùng hệ thống dẫn đường hiện đại.

SBU xác nhận, các lực lượng Kiev đã sử dụng 2 phiên bản mới của USV Sea Baby trong "các nhiệm vụ thành công" ở Biển Đen, đặc biệt là vụ tấn công vào cầu Crưm hôm 3/6. Đây là cuộc tấn công thứ 3 nhằm vào cây cầu này kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022.

Video: Kyiv Independent

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các USV Sea Baby đã đưa chất nổ tới gần mục tiêu, sau đó phá hủy các trụ đỡ của cây cầu dưới nước.

“Các USV Ukraine đã thay đổi cán cân sức mạnh ở Biển Đen và chứng minh được hiệu quả của chúng. Thế hệ mới của USV Sea Baby thậm chí còn hoạt động hiệu quả hơn. Do đó, công việc quét sạch hạm đội Nga khỏi Biển Đen sẽ còn tiếp diễn. Đối phương sẽ cảm nhận được toàn bộ sức mạnh từ quá trình phát triển công nghệ của chúng tôi", Giám đốc SBU Vasyl Malyuk nhấn mạnh.

Kể từ khi ra mắt hạm đội USV chuyên dụng đầu tiên trên thế giới vào tháng 9/2022, Ukraine đã đẩy mạnh việc sử dụng các hệ thống này để đánh chìm gần 10 tàu Nga.

Sau hàng loạt vụ tập kích của Ukraine làm tê liệt phần lớn Hạm đội Biển Đen của Nga, Moscow cũng đã chuyển sang sử dụng USV nhằm tái thiết sự hiện diện và thích nghi với một giai đoạn mới trong cuộc đối đầu hàng hải.

Theo tờ Izvestia, vào tháng 5, Hải quân Nga đã bắt đầu thành lập các trung đoàn chuyên biệt để tích hợp USV và các phương tiện dưới nước vào toàn bộ đội tàu. Động thái này cho thấy sự quyết tâm của Nga trong việc hiện đại hóa năng lực hải quân.