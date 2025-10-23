Video: SBU/Mạng xã hội Telegram

Thông cáo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) trên kênh Telegram cho biết, chiến dịch do các nhân viên của cơ quan này thực hiện đã vô hiệu hóa 2 máy bay hạng nhẹ được phía Nga sử dụng để bắn hạ các UAV tầm xa của Kiev.

“Các binh sĩ của nhóm đặc nhiệm Alpha trực thuộc SBU một lần nữa đã phá hủy các mục tiêu quân sự trong khu vực bị đối phương kiểm soát”, trích thông cáo của SBU kèm đoạn video quay cảnh các UAV cảm tử của Ukraine tấn công phá hủy các máy bay săn UAV của Nga.

Phi cơ hạng nhẹ Nga bị UAV cảm tử của đặc nhiệm Ukraine tấn công. Ảnh: SBU

Những hình ảnh do truyền thông Nga đăng tải thời gian qua hé lộ, loại phi cơ được các lực lượng Moscow sử dụng để bắn hạ UAV tầm xa của Ukraine là máy bay cánh quạt dân dụng hạng nhẹ có 2 chỗ ngồi. Phi công ở chỗ ngồi phía trước phụ trách điều khiển máy bay, trong khi chỗ ngồi phía sau của xạ thủ có nhiệm vụ sử dụng súng trường hoặc súng máy để bắn hạ các UAV tầm xa của Ukraine.