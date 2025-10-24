Trang tin quân sự Militarnyi cho biết, bản phân tích được các chuyên gia quân sự của họ công bố hôm 23/10 sẽ làm rõ quy mô và phạm vi tài chính của các lực lượng vũ trang Nga trong việc mua sắm nhiều loại tên lửa tầm xa trong những năm gần đây.

“Các cuộc tấn công tên lửa do Nga phát động nhằm vào các thành phố và hạ tầng chiến lược của Ukraine, chủ yếu sử dụng nhóm vũ khí tầm xa mà công chúng đều biết đến, bao gồm các tên lửa hành trình Kalibr và Kh-101, tên lửa đạn đạo Iskander và những hệ thống mới hơn như Kinzhal và Zircon”, trích báo cáo phân tích của Militarnyi.

Tên lửa của tổ hợp Iskander. Ảnh: TASS

Một trong những hệ thống tấn công mặt đất được Nga triển khai nhiều nhất là tên lửa hành trình 9M728, một phần của tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-K. Với tầm bắn lên tới 500km và mang đầu đạn nặng 480kg, 9M728 đóng vai trò quan trọng trong khả năng tấn công tầm xa của quân đội Nga.

Trong 2 năm gần đây, Cục thiết kế Novator có trụ sở tại Yekaterinburg, Nga đã nhận được 2 hợp đồng từ các lực lượng vũ trang của Moscow, với tổng số tên lửa đặt hàng chế tạo là 303 quả. Mỗi tên lửa 9M728 có giá từ 135 - 142 triệu Ruble/quả (gần 1,5 triệu USD/quả).

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng đặt hàng một lô tên lửa 9M729 nâng cấp, với tầm bắn được cho lên tới hơn 2.000km. Loại tên lửa này không tương thích với các hệ thống Iskander hiện có và cần một bệ phóng chuyên dụng khác với tên gọi Iskander-M1. Theo trang Militarnyi, hợp đồng mua 95 tên lửa loại này đã được ký trong năm 2025, với giá mỗi tên lửa là 146 triệu Ruble (gần 1,8 triệu USD).

Trong khi đó, 9M14 Kalibr là tên lửa được phóng từ tàu chiến, tàu ngầm hay các khí tài thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen. Kể từ năm 2022 đến nay, Bộ Quốc phòng Nga đã ký 2 hợp đồng, với số lượng lần lượt là 240 tên lửa và 450 tên lửa. Giá mỗi tên lửa này rơi vào khoảng 168 triệu Ruble (gần 2 triệu USD).

Tên lửa Kalibr được phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Đối với phiên bản trang bị đầu đạn hạt nhân có tên gọi 3M14S, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với số lượng khá hạn chế khi chỉ có 56 tên lửa. Giá mỗi tên lửa 3M14S trong khoảng 175 - 190 triệu Ruble (2 - 2,3 triệu USD).

Về Kh-101, đây là tên lửa hành trình được thiết kế phóng từ các máy bay chiến đấu, có giá đắt đỏ và sử dụng công nghệ tiên tiến. Do được trang bị nhiều thiết bị đối phó điện tử và bẫy nhiệt nên Kh-101 có khả năng né đòn đánh chặn từ các hệ thống phòng không của đối phương. Với tầm bắn hơn 2.500km, Kh-101 có thể được phóng đi từ khoang của các máy bay ném bom chiến lược như Tu-95 hoặc Tu-160.

Theo Militarnyi, công ty Raduga phụ trách chế tạo Kh-101 trong năm ngoái và năm nay đã nhận được 2 đơn đặt hàng với tổng số lượng 1.225 tên lửa. Giá của mỗi tên lửa trong 2 hợp đồng trên dao động từ 2 - 2,4 triệu USD.

Đối với tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal, Bộ Quốc phòng Nga đã ký 2 hợp đồng mua mới trong các năm 2024 và 2025, với giá mỗi tên lửa khoảng 366 triệu Ruble (4,5 triệu USD). Quân đội Nga cũng đặt hàng 80 tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon với thời gian bàn giao chậm nhất là năm 2026, với giá dao động từ 420 - 450 triệu Ruble/quả (5,2 - 5,6 triệu USD/quả).