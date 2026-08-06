Theo tờ Guardian, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 5/8 đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ một sự cố hàng không liên quan tới trực thăng Marine One của Tổng thống Donald Trump.

"Qua đánh giá an toàn sơ bộ, chúng tôi xác định đã xảy ra tình huống mất khoảng cách an toàn trong thời gian ngắn, sau đó hai máy bay tiếp tục bay tách xa nhau. Cần nhấn mạnh rằng hai máy bay này không ở trên đường bay có nguy cơ va chạm trực tiếp", phía FAA thông tin.

Trực thăng Marine One của Tổng thống Trump bay quá gần một máy bay chở khách. Video: CNN

Truyền thông Mỹ tiết lộ, trực thăng Marine One của ông Trump cất cánh từ Nhà Trắng vào chiều 5/8, nhưng các kiểm soát viên không lưu khi đó chưa tạm dừng các chuyến bay thương mại tại sân bay Reagan theo quy định. Thông thường, bộ phận kiểm soát không lưu của FAA sẽ nhận được thông báo trước ít nhất 3 phút về thời điểm Marine One cất cánh, để tạm dừng toàn bộ hoạt động bay thương mại tại sân bay Reagan.

Vì nguyên nhân này, một máy bay chở khách cỡ nhỏ của American Airlines sau đó đã cất cánh gần như đồng thời với trực thăng của Tổng thống Mỹ, thậm chí có thời điểm chỉ bay cách máy bay thương mại khoảng 1,2km theo chiều ngang và hơn 210m theo chiều dọc.

Theo quy định của FAA, các máy bay phải duy trì khoảng cách tối thiểu 2,4km theo chiều ngang và 152m theo chiều dọc. Sau sự cố, cả trực thăng chở ông Trump lẫn máy bay thương mại đều hạ cánh an toàn. Hiện hãng hàng không American Airlines chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai nói với Wall Street Journal rằng: "Các chuyến bay của Marine One đều do những phi công giỏi nhất thế giới điều khiển và Tổng thống chưa từng ở trong tình huống nguy hiểm".