Khả năng trên đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế khi cả 3 nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tham dự hội nghị tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào tháng 11 tới.

Theo hãng tin TASS và tờ Izvestia của Nga, đây được xem là cơ hội lý tưởng để thảo luận về sự ổn định chiến lược trong bối cảnh các kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới hiện không còn bị bất kỳ hiệp ước kiểm soát nào ràng buộc. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định khả năng đạt được một thỏa thuận mới không cao.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng có thể trao đổi về các biện pháp giải quyết những cuộc xung đột đang diễn ra tại Iran và Ukraine.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong các cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải). Ảnh: Nhà Trắng/Sputnik

Ông Marat Berdyev, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga và hiện là quan chức cấp cao của nước này tại APEC nói với báo Izvestia: "Hiện vẫn còn quá sớm để bàn về các cuộc gặp cụ thể. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, một cuộc gặp 3 bên như vậy sẽ rất hữu ích. Trên thực tế, điều này hoàn toàn khả thi vì lãnh đạo của 3 cường quốc dự kiến tham dự hội nghị".

Theo nhà nghiên cứu Vasily Klimov tại Trung tâm An ninh Quốc tế thuộc Viện Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế (IMEMO) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, các nguyên thủ có thể đề cập đến vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân trong các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, ông cho rằng không nên kỳ vọng Nga, Trung Quốc và Mỹ sẽ đạt được một thỏa thuận tại hội nghị, đặc biệt khi vấn đề này hiện không nằm trong chương trình nghị sự.

Chuyên gia Klimov lưu ý Mỹ đã thúc đẩy việc đưa Trung Quốc tham gia các cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân trong suốt 8 năm qua. Vì vậy, một cuộc gặp trực tiếp giữa các lãnh đạo 3 nước tại Trung Quốc khó có thể dẫn tới việc ký kết ngay một hiệp ước, nhưng có thể khởi động các cuộc đàm phán cấp chuyên gia về việc xây dựng một hệ thống đa phương thông báo lẫn nhau và các biện pháp tăng cường lòng tin.

Trong khi đó, Andrey Kortunov, chuyên gia của Câu lạc bộ Valdai nhận định các vấn đề liên quan đến không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng có thể được đưa ra thảo luận tại Trung Quốc trong bối cảnh tình hình xung quanh Triều Tiên tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Xung đột ở Ukraine cũng có thể sẽ được đề cập. Song, theo nhà phân tích chính trị Bogdan Bezpalko, thành viên Hội đồng Quan hệ Liên sắc tộc Nga, vấn đề này hiện chỉ có tầm quan trọng thứ yếu đối với cả Trung Quốc và Mỹ. Do đó, khó có khả năng cuộc xung đột đó được thảo luận như một vấn đề then chốt trong quan hệ Nga - Trung - Mỹ. Ông Bezpalko tin trọng tâm sẽ tập trung vào các vấn đề toàn cầu.